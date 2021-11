Gobierno atenderá el rezago en demandas laborales

La secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Cecilia Rodríguez González, solicitó a los diputados locales que, si no van aumentar el presupuesto de 60 millones, que al menos no le disminuyan. Luego de comparecer ante los legisladores de la Comisión de Hacienda, la funcionaria estatal afirmó que el recurso del año pasado sirvió para la implementación de la reforma laboral, pero ahora se requiere que opere el centro y acabar con el rezago histórico en esa materia.

Frente a los legisladores explicó las necesidades de cada uno de los rubros que tiene a su cargo; lo más importante, confió, es que no han cambiado con respecto al presupuesto anterior, y estaría conforme, al menos que sino van aumentar los recursos para el próximo 2022, al menos que sea la misma cantidad que se le asigne para poder seguir trabajando en el tema de la reforma laboral.

Destacó que será necesario echar a andar el centro de conciliación, y al mismo tiempo no descuidar la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque debe seguir trabajando y necesita un presupuesto.

La funcionaria mencionó que el recurso asignado para encaminar todo el proceso de la reforma laboral que no se vea como un agregado, sino para que ahora todas estas áreas creadas puedan operar desde el centro de conciliación.

Cecilia Rodríguez, hizo saber que si bien con la reforma laboral la Junta Local ya no tiene un papel importante para ser una solución ante el conflicto, sí hay una importante cantidad de documentos que deben seguir su curso legal y desahogar los expedientes.

“Por eso es necesario contar con el recurso para seguir abatiendo ese rezago, porque necesitamos seguir operando. Estamos hablando de al menos 40 millones de pesos que se erogaron el año pasado para la Junta y 20 millones para el centro de conciliación, por eso es necesario que para el 2022 se apruebe la misma cantidad para esas instancias y no se vea como que fue un agregado”.

Cecilia Rodríguez confió que, por parte de la SDEyT no se está solicitando una cantidad adicional solo lo que se le entregó el año pasado. Ese fue el escenario se les explicó a los diputados, "porque pueden pensar que al ya no estar la Junta Local en el esquema gubernamental laboral, desaparece, eso no es cierto, continuará operando hasta desahogar todos los expedientes que se quedaron en rezago".





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter









Local Suscríbete Promo Fresno Cuernavaca