Gerardo Becerra renuncia como asesor anticorrupción

De forma sorpresiva el director de Análisis Estratégico, Gerardo Becerra Chávez de HIta, renunció a su responsabilidad en el gobierno estatal. Un día después que se conociera un segundo escándalo del jefe de la oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, quien luego del caso Primavera ahora es mencionado en los “Pandora Peper´s”, el también asesor anticorrupción alego “congruencia”. Sobre los hechos, el jefe de la oficina no quiso hablar.

El funcionario conocido al inicio de la administración estatal como el asesor del Ejecutivo en materia anticorrupción publicó en sus redes sociales una carta titulada como Gerardo Becerra Chávez-Hita, fechada el 30 de septiembre de 2021. Está dirigida al gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Mediante el documento le recuerda que el pasado 25 de mayo de 2018 fue nombrado en presencia de distintas personalidades de Morelos, entre quienes se encontraba, el obispo Ramón Castro y Castro, además del finado Raúl Iragorri Montoya, con el encargo de Comisionado Ciudadano Anticorrupción.

Y agregó: “Una vez que se ganará la gubernatura, misma que al cabo de los días, usted ganó con el apoyo de la ciudadanía que le urgía a procurar justicia virtud del saqueó que su antecesor había llevado a cabo, y sobre todo a no repetir los deleznables actos de corrupción que ofendían y ofenden al pueblo”.

Señaló además en ese documento, ampliamente difundido después, que, al paso de los meses, fue designado, el 1 de noviembre de 2018, como Director de Análisis Estratégico de la Oficina de la Gubernatura y también “asesor anticorrupción, puesto que se refrenda virtud del nombramiento en campaña mencionado en el primer párrafo”.

Por el tema que siempre defendió por cuanto a las denuncias en contra de exfuncionarios, Gerardo Becerra hace énfasis que por razones personales y de congruencia “en este día vengó a presentar mi renuncia irrevocable a los puestos y títulos que usted –gobernador- me otorgó, agradeciendo al jefe de la oficina su apoyo en tan complicada labor”.

Si bien de manera expresa no señala el ahora exasesor anticorrupción del gobierno del estado que su renuncia se deba a un tema de los llamados “pandora paper´s”, porque incluso su carta está fechada el 30 de septiembre y el escándalo de la filtración de documentos financieros ocurrió el domingo 3 de octubre, su renuncia fue pública hasta el lunes 4 de octubre.

Sin embargo, esta sería la segunda vez que su jefe inmediato es mencionado en un asunto de dineros “escondidos”; en un primer momento ocurrió con el caso “primavera” que cuando fue cuestionado simplemente no supo que decir, y solamente demandó “no incendiar” el estado con el "Caso Primavera” y generar señalamientos apresurados en contra de José Manuel Sanz. Habría dicho incluso en ese momento que como funcionario no podía dar una opinión y menos como asesor en materia anticorrupción, pero sí como un ciudadano que ha estado empujando el tema de abatir la corrupción, "José Manuel Sanz hace unos días dijo, que, si se trataba de él, haría frente a eso y era un libro abierto".

Incluso, acotaba, “aquí no ha sido escuchado el señor Sanz, y es importante que diga su verdad y de lo que supuestamente lo están acusando. Yo le pregunte a él si se llevó esos casi 800 millones (a un paraíso fiscal), y me dijo, Gerardo no les he visto ni en el turista (juego)".

A pesar de haber solicitado una postura al jefe de la oficina de la gubernatura, no hubo respuesta, sus enviados señalaron que no hablaría del tema.