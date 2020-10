Gerardo Becerra: Hay confianza de que el ex secretario de Turismo será vinculado

“Medidas cautelares muy laxas” le impusieron al ex Secretario de Turismo, Jaime, dijo el asesor anticorrupción del Poder Ejecutivo Gerardo Becerra Chávez Hita, lo que pareciera un trato “especial”. Confía en que el próximo martes el Tribunal de Justicia lo vincule a proceso por el posible desvío de recursos en el Concierto de Emmanuel y Mijares; no descartó que Álvarez Cisneros, señale a otros ex funcionarios incluido el propio ex Gobernador Graco Ramírez.