Generan corrupción fallas en verificentros

Propietarios de talleres mecánicos, integrantes del Centro de Diagnóstico de Emisiones Contaminantes de Morelos (CeDECoMs), pidieron al gobierno del estado sean tomados en cuenta para la implementación de un Programa Estatal de Reducción de Emisiones como ocurre en la Ciudad de México, donde a través de un listado de establecimientos certificados la ciudadanía pueda llevar su vehículo para una preverificación.

El presidente de la Asociación, Ismael Rodríguez, señaló que con dicho programa harían el trámite más certero y menos costoso a la hora de que el automovilista lleve su unidad a un Centro de Verificación, de los cinco que actualmente se encuentran en funcionamiento, que a penas se alcanza a atender al 25 por ciento del parque.

“Generando caos en el proceso, molestia a la ciudadanía; el sistema de citas se encuentra colapsado, no hay citas hasta después de 15 días, los ciudadanos tiene que hacer citas desde las 2 de la mañana, haciéndose presa de la inseguridad puesto que permanecen en la vía pública y afectando la circulación”.

El ciudadano es presa fácil de la “comercialización” de citas en donde les cobran hasta “300 pesos o cubrir una dádiva de 500 pesos para aprobar la verificación”.

“No existe un verdadero programa de reducción de emisiones contaminantes automotrices impulsado por el gobierno en turno, el programa de verificación es un programa de inspección, de auditorías de emisiones, no se está trabajando por el cuidado del medio ambiente”, señaló.

Acusó que los 12 Centros de Verificación que funcionaban fueron cerrados por una decisión “política” puesto que “si revisamos la resolución de la Propaem no tiene razón para cerrarlos porque no están incumpliendo y estos cinco que están abiertos no son suficientes”.

Destacó que previo a la llegada de exgobernador Graco Ramírez, había más de 40 Centros de Verificación en todo el estado, luego éste determinó cerrarlos y dejar únicamente 12, para la actual administración solo son cinco.