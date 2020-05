Genera desinterés la escuela en casa

Estudiantes y padres de familia de nivel básico señalan que es más difícil la escuela desde casa, lo que ha provocado que los estudiantes presenten desinterés en realizar sus actividades escolares.

De acuerdo con padres de familia de diferentes planteles educativos, el trabajo como se ha manejado de escuela en casa, está provocando que los estudiantes pierdan el interés en seguir estas clases.

Los padres señalaron que debido a la forma de trabajo, la cual consiste en que los pradres de familia son quienes ayudan a los pequeños a trabajar, en donde incluso hay temas que ellos no entienden, provoca que se les dificulte explicar a sus hijos, lo que genera el desinterés del alumno. Señalaron que un problema que presentaron con los canales de televisión, es que lo que ahí se muestra no va relacionado con el trabajo que envían los docentes, es decir, no va apegado al plan de estudio, por lo que a veces veían un tema en la televisión, pero el tema que mandaron en las guías los docentes era algo muy distinto.

Debido a esta situación, varios trabajan únicamente con las guías que envían los profesores, en donde en muchas ocasiones, los padres de familia deben reforzar los conocimientos, no los conocen, y a veces dificulta está situación la enseñanza de los menores.

Además, precisaron que actualmente se les pide fotografías de los trabajos que se realizan para tener evidencia, pero en ocasiones se saturan los teléfonos o no cuentan con saldo para mandar la evidencia.

Debido a esta situación, los padres de familia manifestaron que tienen preocupación por cómo concluirán el ciclo escolar sus hijos, ya que temen que la forma en la que se trabaja con ellos desde casa, no sea la adecuada.

Señalaron que un problema que presentaron con los canales de televisión, es que lo que ahí se muestra no va relacionado con el trabajo que envían los docentes, es decir, no va apegado al plan de estudio, por lo que a veces veían un tema en la televisión, pero el tema que mandaron en las guías los docentes era algo muy distinto