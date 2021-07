GB Route armoniza el confinamiento por la pandemia

No hay duda de que la pandemia de Covid-19 ha representado para muchos negocios pérdidas inimaginables en cuanto a ganancias, pero un giro que se vio fortalecido, por lo menos durante los meses de mayor aislamiento social, son las tiendas de instrumentos musicales al dispararse sus ventas a niveles récord, este fue el caso de GB Route, la más grande y surtida tienda de instrumentos musicales, accesorios y laudería en Cuernavaca, que supo implementar el comercio electrónico para mantenerse y salir adelante.

GB Route abrió sus puertas hace siete años en la capital del estado, situándose en Teopanzolco hasta llegar a la calle Matamoros en el corazón de la ciudad. Se crea con el concepto de ofrecer una tienda especializada en diferentes tipos de guitarras y bajos, desde acústicas hasta eléctricas o electroacústicas, producto que es el fuerte del negocio.

Al ingresar a GB Route, un enorme stand con guitarras de todo tipo de colores y gustos te recibe, con música de fondo que armoniza y cobija la estadía en el establecimiento, en el cual al recorrer puedes observar todo tipo de instrumentos, violines, teclados, ukuleles, baterías y accesorios, aquí se encuentran sus oficinas y tienda central.

El nombre de GB Route es una combinación de las iniciales de guitarra y bajo, y route representa la ruta que integran a estos dos instrumentos en su forma.

Cuando llegaron al centro histórico de Cuernavaca eran un pequeño negocio; sin embargo, al paso de los años y ante el agrado de los clientes por la calidad en sus productos y el mismo servicio, lograron consolidarse y hasta replicar su negocio en dos sucursales, una en avenida Morelos llamada Morelos Routers Club y otra en la misma calle Matamoros, pero enfrente del local Musical Cortés, pero por la contingencia sanitaria fue insostenible mantenerlas, teniendo que mover todo el stock a la sede principal, así como a todos los empleados.

Martín Santiago Rentería, coordinador de Recursos Humanos de GB Route, reconoció a El Sol de Cuernavaca que a inicios del 2020 desconocían la magnitud de lo que implicaría la pandemia y a lo que tendrían que enfrentarse, una situación donde ya no podrían abrir sus cortinas, pero que tendrían que buscar la manera de mantener la empresa sin tener afectaciones en el personal, por lo cual decidieron trasladarse 100 por ciento al comercio electrónico.

Alrededor del mes de marzo, en el periodo de mayor aislamiento social y donde las calles de la ciudad estaban casi abandonadas, optaron por comercializar su mercancía a través de su página oficial de Facebook GB Route, con lo cual registraron una buena respuesta de sus clientes, que a su vez se tradujo en mantener la empresa, aunque también tuvo mucho que ver con el esfuerzo de cada uno de los trabajadores que no pararon de trabajar pese a lo complicado de la situación.

“Sin el esfuerzo de ellos y la voluntad para venir a trabajar, que sabemos fue complicado porque había poco transporte, teníamos jornadas reducidas, todo estuvo complicado; nos fue bien porque además nadie se enfermó de Covid durante todo ese periodo”, señaló Martín.

Como no podían estar todos en un mismo lugar, los distribuyeron por áreas de trabajo en distintas partes de la empresa, había personas que se encargaban de revisar la plataforma digital, otras que una vez que se autorizaba la venta localizaban el o los artículos en la tienda o en almacén para llevarlos al departamento de empacado donde se efectuaba todo el embalaje para ser enviado y entregado a la persona que hacia los despachos de los artículos.

GB Route también implementó entregas a domicilio, lo que fue todo un éxito en el periodo de mayor confinamiento, ya que en este tiempo despertó en muchos una afición latente pero tal vez escondida por la música, creciendo así la venta de diversos instrumentos musicales. Tanto tiempo encerrados avivó la creatividad musical.

El periodo de mayor confinamiento despertó en muchos una afición latente pero tal vez escondida por la música / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca

“Se abrió un espacio de ocio, antes de la pandemia tu tiempo se enfocaba en estar afuera, en ir al cine, en ir a cualquier otro lado, pero ahora que te ves obligado a estar en tu casa tienes que buscar una manera de pasar el tiempo. Entonces mucha gente compraba instrumentos para aprender, compraban instrumentos para hacer música y compraban micrófonos o accesorios para hacer producciones de algo, de música, podcasts, pero había mucha gente y eso mantuvo el comercio, el interés de la gente por querer aprender”, afirmó.

Al mantenerse cerrados por cerca de cuatro meses, las sucursales desaparecieron, manifestando Santiago Rentería, que no planean en un futuro cercano volverlas a abrir porque la economía no es estable, pero eso sí, están planeando expandir el uso del negocio pero en un mismo establecimiento, impulsando pequeños proyectos como salas de ensayo y un pequeño auditorio donde han organizado algunos mini conciertos, aunque sigue en proceso; el fuerte o la principal función de la tienda es la venta de instrumentos musicales, con comercio electrónico que hoy al estar en una “nueva normalidad” ha comenzado a disminuir, pero continúan “remando”.

El coordinador de Recursos Humanos de GB Route detalló que otro de los grandes problemas ha sido la escasez de productos, particularmente en accesorios como baterías, cuestiones de audios, bancos para baterías o teclados, entre otros, mientras que unos cuantos aumentaron sus costos, esto también afecta el ingreso de clientes y por ende de ganancias.

“De repente alguien viene y dice quiero un banco de batería o un banco para el teclado y no los hay, y no hay manera de conseguirlos y si hubiera serían muy caros, no conviene ni al cliente ni a nosotros traerlo. En general es con todos, ahorita hay cierto flujo pero un incremento en los costos”.

GB Route abrió sus puertas nuevamente entre julio y agosto de 2020, respetando cada una de las medidas sanitarias, cuentan con protocolos de limpieza, en la mañana limpian cada uno de los instrumentos con un líquido especial, los encargados de mantenimiento efectúan la limpieza de los baños y pisos, cuentan con gel antibacterial y termómetro, además tienen una máquina sanitizante para desinfectar cada espacio, ofreciendo a los clientes y empleados seguridad.

“Es difícil que tú le puedas vender a un cliente un instrumento si ni siquiera lo toca, entonces hay muchas complicaciones, entiendo que hay un cierto riesgo pero tratamos de seguir los protocolos de higiene y medidas sanitarias para que todo funcione correctamente”.

GB Route ha sido de los negocios más afortunados, sobreviviendo a una de las crisis sanitarias y económicas más severas de los últimos años, obteniendo las ganancias suficientes para sostener el negocio, no despedir a nadie y poder seguir “remando”, aunque no les está yendo de maravilla, pero la perseverancia los ha impulsado a no frenarse y mantener la tienda de instrumentos musicales más completa y grande en Morelos.

GB Route se ubica en calle Matamoros #39, colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos. Con un horario de atención de 10:00 a 20:00 horas de lunes a sábado y los domingo de 10:00 a 18:00 horas.