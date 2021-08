Gas LP baja de precio en Morelos

El precio del litro de gas Licuado de Petróleo (LP) en Morelos será de 11.66 pesos máximo, de acuerdo con las nuevas disposiciones que el Gobierno Federal tomó para controlar el costo de este hidrocarburo en el país.

El tope fue dado a conocer a los empresarios del ramo en Morelos la mañana de este martes, así que los industriales sostuvieron una reunión inmediata para tratar el tema ya que, como en Ciudad de México y Estado de México, esto tendrá un impacto negativo.

“Por lo pronto el costo por litro será de 11.66 por litro en todo el estado y en todas las gaseras, porque lo que no ha bajado es el gas. El costo reducido es por las empresas, o sea están tomando parte de la utilidad para no afectar al cliente, porque el gas no baja su precio” dijo un empleado de esta industria que prefirió el anonimato.

Actualmente, el litro en Morelos se encuentra hasta en 13.90 pesos, es decir 2.24 pesos más que el nuevo tope que se ha establecido para la entidad. Aunque en algunas zonas se vende más caro. Con esa reducción el tanque de 20 litros estaría en 431.42 pesos; mientras que el de 30 llegaría a 643.8 pesos. Actualmente, el tanque de 30 se vende desde 650 hasta 770 pesos, mientras que el de 20 se vende entre los 431 y 514 pesos.

Los industriales de las gaseras aseguraron que buscarán un subsidio para evitar recurrir a las manifestaciones o paro de labores como lo que ocurrió en la Ciudad de México como una forma de inconformidad sobre el tema.

“Un paro de labores afectaría mi trabajo porque eso significa dejar de percibir dinero y la empresa no podría solventar los salarios. Nosotros tenemos un precio fijo. Hasta ahora no nos han comentado nada sobre el tema”, señaló un repartidor que tampoco quiso dar su nombre.

Dijo que detener la distribución también afectaría a las familias pero mencionó que está de acuerdo con la disminución ya que en algunas zonas el precio es demasiado elevado.

“Es cuestión de ver las cosas de forma diferente, porque yo como usuario pues estaría inconforme de que suba el precio frecuentemente”, detalló el trabajador.

Se espera que sea este jueves cuando los industriales del gas fijen una postura sobre este tema al respecto, ya que para algunos esta situación reduciría sus ingresos.

