Gabriela Chávez trabaja por el cuidado del medio ambiente

Desde muy pequeña, Gabriela Chávez mostró su preocupación por el cuidado del medio ambiente y de los animales, por lo que decidió estudiar la carrera en Biología, enfocándose posteriormente en la docencia. Su inquietud y conocimientos, la llevaron a desarrollar el proyecto "Lunisíma. Toallas femeninas ecológicas", que ha resultado una gran alternativa para las mujeres durante el período de menstruación.

"Siempre me ha interesado el cuidado del medio ambiente y protección de la fauna, me preocupa mucho la situación de los animales que sufren en las calles. Pero también, desde siempre supe que mi visión de vida era la docencia, la vocación la tengo desde los tres años. Empecé a buscar opciones de cómo desempeñarme en los dos ámbitos y comencé a buscar alguna carrera, por las condiciones económicas de mi familia, la opción que tenía era estudiar la carrera más cercana al área de la protección animal, que era la Biología, estudié y cuando terminé la carrera decidí que podía continuar con mi vocación de docente enfocada en Biología", expresó Gabriela Chávez.

La joven ha impartido clases en nivel básico y superior en escuelas públicas y privadas en Morelos y la Ciudad de México. Siguiendo su vocación, descubrió que tenía la gran habilidad y posibilidad de compartir información con las personas, incentivando al cuidado de los animales y el medio ambiente, y así aportar su granito de arena.

"Me di cuenta que podía llevar a los alumnos, padres de familia y a la comunidad que nos rodea, información relevante, cosas positivas para cuidar el ambiente y el planeta, y de ahí poco a poco fui aprendiendo y a llegar más lejos, comencé a dar conferencias, talleres y pláticas acerca de estos temas y a brindar opciones ecológicas".

A raíz de su formación profesional Gabriela decide enfocarse en el uso de las toallas femeninas, ya que las desechables producen un alto índice de contaminación a nivel mundial, con la mirada puesta en este tema que desafortunadamente sigue siendo un tabú social, emprende el proyecto "Lunisíma. Toallas femeninas ecológicas" hace aproximadamente siete años.

Sus impulsos principales fueron la contaminación que generan los productos de un sólo uso y cómo la información no se proporciona por completo; así como su preocupación por la salud de las mujeres.

"Cursé la Maestría en Ciencias Biológicas con orientación en la reproducción animal, ahí comencé a realizar estudios acerca del impacto de los contaminantes en el ciclo menstrual y en el ciclo reproductor de la mujer. Y en conjunto con esos detonantes en mi vida, pensé que era necesario hacer un proyecto que ayudara a la salud femenina y al mismo tiempo dejar una semilla en el planeta con un cambio positivo".

Posteriormente, añadió otro aspecto importante al proyecto, el empoderamiento de la mujer brindando la posibilidad de elegir cómo cuidarnos durante el período menstrual y así generar un cambio positivo en el medio ambiente.

"Cuando somos adolescentes y empezamos nuestro periodo menstrual. nos dicen qué es lo que tenemos que utilizar, generalmente es la opción que te da tu mamá por ejemplo, pero no nos dan la oportunidad de elegir. Al día de hoy, me he dedicado no sólo a producir, informar y educar, sino a empoderar a las mujeres desde muy pequeñas, para que tomen una decisión informada, no tenemos la idea de decir que está bien o mal, simplemente que ellas mismas elijan".

Las toallas femeninas ecológicas son realizadas con tela en un proceso totalmente artesanal, en el que poco a poco se han ido sumando más mujeres.

"Todo el proceso se hace completamente a mano desde los moldes que fueron diseñados por nosotras, el marcar la pieza con tinta hasta la realización del producto. Además, dentro del proyecto queremos seguir apoyando la economía local y nacional, por eso las telas las conseguimos con productores mexicanos y tratamos de adquirir nuestros insumos directamente en Morelos".

Lunisíma cuenta con todos los tamaños de toallas femeninas de acuerdo a las necesidades de las mujeres. Así como protectores de uso diario para evitar la humedad.

"Las toallas ecológicas se pueden reutilizar infinidad de veces. Al igual que las desechables, se cambian cada cuatro horas, con la diferencia de que no se tiran, cuando la quitas, la enrollas y almacenas en una bolsa por dos horas o hasta siete días y se evita la propagación de hongos y bacterias, posteriormente, sólo se lavan como la ropa interior. También nos han preguntado que cómo puede ser sustentable y ecológico lavar los productos, porque lo consideran contaminante, pero ese también es un tema que hay que visibilizar mucho".

Con el paso del tiempo, Lunisíma ha apoyado a muchas mujeres fomentando la economía morelense, por lo que cuentan con un taller, sin embargo, con la pandemia han trabajado desde sus hogares.

"En el afán de dar a conocer más este tema y posicionar a Morelos como un estado productor con calidad, creamos este proyecto respaldado científicamente por una mujer bióloga hemos hecho mucha difusión para empoderar a más mujeres que quieren tomar las riendas económicas de su hogar. Incluso se han sumado ya muchas mujeres de otros estados de la República Mexicana se han sumado".

A través de sus redes sociales, Gabriela realiza videos informativos, para que las mujeres tomen decisiones informadas y decidan lo mejor para su salud.

"El objetivo es fomentar y eliminar los tabúes y barreras mentales que permitan dar el paso a nuevas opciones. Desde mi profesión como bióloga, no hubiera desarrollado un proyecto sin haber tenido las bases de lo qué sirve y es bueno para la salud de la mujer y que realmente va a tener una durabilidad de un producto sustentable".

Finalmente, Gabriela expresó el orgullo que le ha dado crear este proyecto y ver cómo ha crecido a lo largo de los años, y sobre todo de contribuir al cuidado del medio ambiente y al emprendimiento femenino.

"Han sido siete años de investigación, capacitación y trabajo arduo, me siento orgullosa de haber iniciado este proyecto pero también de que muchas mujeres interesadas se suman a esta lucha contra la falta de educación y conciencia, realmente estoy muy motivada de ver los frutos que han tardado, pero han llegado", finalizó.

Redes sociales:

Instagram: @soylunisima

Facebook: /LunisimaEcologica