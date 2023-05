Fundadora de la Universidad del Sol pide atrapar a defraudadores

Leonor Figueroa es fundadora de la Universidad del Sol (Unisol), junto a Leonicio Hernández su esposo, ambos fueron estafados en la compra-venta de la institución educativa hace siete años. Actualmente, hay una persona detenida, la cual reconoció que pagó con cheques sin fondos pero se pronunció insolvente económicamente, es decir, que no tiene dinero o posibilidades para pagar más de 30 millones de pesos por el inmueble y todo lo relacionado con la escuela.

Luego de esta situación, Leonor exige a la Fiscalía General del Estado (FGE) buscar a los otros tres sujetos que participaron en el fraude.

“Él dice no tengo con qué pagar, no tengo dinero, ni propiedades, entonces quién nos va a pagar los más de 30 millones de pesos”, cuestionó la víctima.

La víctima denunció que la FGE a lo largo de los siete años de litigio ha tenido acciones que la hacen dudar de su honorabilidad, sospecha que en vez de justicia existe corrupción en su caso, ya que aún no encuentran a los cómplices de Fernando Cipriano “N”, los cuales por lo menos son tres personas más.

El 30 de abril de 2023 se realizó una audiencia en la que el juez ratificó prisión preventiva en contra del presunto imputado, luego de la revisión de medidas cautelares; Leonor asegura que es necesario que la autoridad busque y presente al resto de los culpables para finiquitar el caso, mismo que le ha costado miles de pesos en abogados, y salud, aseguró.

“A mí de nada me sirve que esa persona esté presa, no tiene cómo pagar; ya reconoció que si es su firma la de los cheques, pero de nada sirve porque no hay reparación del daño”, declaró.

Afectada por la situación y tras el fallecimiento de su esposo, pidió a la autoridad que trabajen para castigar a los culpables y que estos reparen el daño.

Por el momento, su defensa le informó que está cerrando la etapa “intermedia” del caso sin contemplar al resto de los defraudadores, misma que no quiere que culmine sin la integración y presentación de las personas involucradas, entre las que se encuentra un masculino de nacionalidad argentina, el cual teme ya no este en el país.