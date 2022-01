Funcionarios de Villalobos arrasaron hasta con los muebles

El ayuntamiento de Cuernavaca solicitará a ex funcionarios de la admiración de Antonio Villalobos Adán, a que den cuentas de lo faltante en diversas áreas del municipio, mismas en las que incluso se carece de información o no se tiene de manera completa, dijo el Secretario de Administración Israel Yúdico Herrera; dejó en claro que agotarán todas las instancias para saber que destino tuvo cada objeto.

“Vamos a agotar todas las instancias, en principio será solicitarle al funcionario saliente ya están generando en las áreas la documentación para solicitarles, recordemos que tenemos una entrega-recepción escalonada, y hay unas dependencias que todavía están recibiendo, estamos en días de recibir”.

Yúdico Herrera, precisó que cada área tendrá un lapso de 45 días a partir de la fecha de entrega, para materializar las observaciones correspondientes y en su caso presentar las denuncias a las que hagan falta.

Como ejemplo puso una de las oficinas que está a su cargo, en la que el personal acusa que tres días antes de que salieran se llevaron una computadora, pero no se sabe si fue una baja, o si pertenecía o no al municipio. También se han encontrado faltantes en mobiliario en general, patrimonio y en recurso económico que también deberán aclarar.

La revisión está siendo minuciosa en todo el patrimonio que pertenece al ayuntamiento de Cuernavaca, y detallado a fin de evitar cualquier duda, además de que cada funcionario saliente debe contar con las oportunidades de aclarar cualquier solicitud de información.

“Es un citatorio, la Ley de Entrega- Recepción nos señala que debemos entregarlo, se le hace una solicitud de información por escrito en el domicilio que ellos señalaron, y ellos a su vez responderán en que en criterio hace falta, en ese proceso en el que nos encontramos”.

Ante el riesgo de que algún ex funcionario no se encuentre en su domicilio, anticipó, están recurriendo a todas las figuras legales para notificarles, por lo que no ve un riesgo de que puedan sustraerse de la justicia.

“Hoy podremos decir que es una falta de documentación, y hasta ese momento el funcionario no nos responda podremos darle vista a las autoridades que hace falta, es una situación histórica con una verdad legal”.

