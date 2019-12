Funcionarán en enero los 5 nuevos verificentros

Será hasta enero cuando la Secretaría de Desarrollo Sustentable puede abrir otro periodo de descuentos en el programa de verificentros una vez concluido el reemplacamiento, debido a que apenas alcanzó el 40 por ciento, explicó Constantino Maldonado Krinis. Negó que los cinco nuevos espacios hayan sido un fracaso al retrasarse su apertura, por el contrario, están siendo adecuados hasta el mínimo detalle y en la primera quincena de enero comenzarán a funcionar.

Sobre los números de automóviles verificados en Morelos, sólo se alcanzó el 40 por ciento, aunado que los nuevos espacios no han podido comenzar a operar debido que tuvieron problemas con la Ciudad de México en la calibración de los sistemas; "por eso no se han abierto, porque en el tema de la construcción ya están al cien por ciento, y ya cuentan con los permisos municipales, aunque en Cuautla hubo otro retraso pero ya está completo; y es que estos sistemas tienen que echarse a andarse unas semanas antes avalados por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) y la La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), y eso es lo que se atoró".

Si bien no hay fecha específica, negó que vaya haber más retrasos y probablemente en las primeras semanas de enero comenzarán sus operaciones estos nuevos cinco verificentros.

Constantino Maldonado, aceptó que no sabe las causas sobre el nivel tan bajo de respuesta para llevar a cabo la verificación de los automotores pero el hecho de que el reemplacamiento se estaba llevando a cabo los ciudadanos no supo qué hacer, por eso han pensado en abrir un nuevo periodo de condonación de multas y rezagos, una vez que comiencen a operar estos nuevos verificentros.

