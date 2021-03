¿Fueron los talamontes?

El secretario de Desarrollo Sustentable, Constantino Maldonado Krini, no descartó que el incendio que se registra desde hace varios días en Huitzilac pudiera deberse a grupos delictivos o talamontes que operan en esa parte de la entidad, desafortunadamente dijo la zona boscosa está cerca de la comunidad, por lo tanto esa conflagración pudo haber sido provocada por muchas circunstancias, pero prometió que con el apoyo de las fuerzas Federales harán recorridos en esa zona.

Luego de acudir al congreso a dar cuentas a los legisladores sobre la glosa del informe, el funcionario dijo que es grave lo que pasa en ese lugar, por lo que anticipó estarán solicitando al Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), incluso a la propia fiscalía tomar cartas en el asunto e intervenir sobre la quema que se inició en un tiradero a cielo abierto, el cual desafortunadamente se encuentra en la zona forestal, que es la zona donde operan los talamontes.

Constantino Maldonado destacó que no sabe si el incendio fue provocado por alguna acción de talamontes, ya que es otra autoridad la que da seguimiento a la problemática, pero no descartó que esta situación esté relacionada con lo que ocurrió recientemente en el Ayuntamiento.

Mientras en el caso del basurero a cielo abierto ya son tres denuncias las que ha presentado la Secretaria de Desarrollo Sustentable, para que fuera cerrado, pero se ha hecho muy poco al respecto.

Al momento en la zona del incendio donde esta este basurero clandestino, dijo, hay dos máquinas trabajando, tres pipas y más de 40 elementos, y gradualmente se ha ido controlando, pero lo más desafortunado es que “al parecer fue un incendio provocado según el dictamen de la autoridad respectiva, y podrían ser talamontes que operan en esa zona y no pudieron controlarlo y se fue hacia la zona boscosa”.

También dijo ese tiradero ya no debe estar en ese lugar, y por eso, se ha dado parte a la autoridad respectiva con la finalidad de que sea clausurado, “ese es un tema que tenemos en Huitzilac, porque se encuentra en un área natural protegida y puede pasar lo que hoy estamos viendo, incluso desde hace un año habíamos estado trabajando con el municipio estábamos viendo la remediación de la zona y colocar celdas, pero de manera sorpresiva se inconformaron y solicitaron el juicio de nulidad para no desaparecer el lugar y hoy esta convertido en una desastre”.

PODRÍA TERMINAR INCENDIO

El incendio registrado desde la tarde del martes podría quedar totalmente apagado o al menos controlado hoy, informó el Coordinador Estatal de Protección Civil Enrique Clement Gallardo, quien destacó que a la fecha se han registrado 63 incendios forestales que han afectado aproximadamente mil hectáreas de zonas boscosas y de pastizales.

Dijo que desde temprana hora personal de Desarrollo Sustentable, Conafor, Protección Civil municipal y estatal trabajan en el combate de este incendio que inició en la zona boscosa y siguió hasta el basurero lo que provoca que sea un siniestro altamente contaminante y difícil de combatir por los gases que generan los desechos al ser consumidos por el fuego. Clemente Gallardo señaló que por la quema de basura y luego de que en apariencia el fuego queda extinguido en la superficie se tienen que remover los escombros para evitar que por los gases que se generan bajo estos el fuego resurja.

Es por ello que insistió en que quedará totalmente controlado para que sea sofocado en su totalidad hoy, luego del arduo trabajo que están realizando todos los brigadistas.

Agregó Clement Gallardo que a consecuencia de este incendio que la noche de este martes se podía ver a la distancia se generó una nube de humo al norte de Cuernavaca la mañana del miércoles, que si bien no es peligrosa si es molesta para los vecinos y altamente tóxica para quienes se encuentran cerca del lugar del incendio.

63 siniestros se han registrado en Morelos en esta temporada

A la fecha se han afectado más de mil hectáreas, por lo que autoridades llaman a no provocar estas conflagraciones, haciendo fogatas en zonas boscosas o de pastizales, no tirar basura, no arrojar colillas de cigarros, y no realizar quema de pastizales ni de basura en estas áreas, que se asegura son controladas, pero muchas veces se les sale de control a los lugareños





con información de José Luis Rojas