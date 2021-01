Frenan sanción por no usar cubrebocas en Cuautla

El director de Salud municipal de Cuautla, Ramón Juárez Rodríguez, informó que mientras no se apruebe la ley de ingresos no se podrá sancionar a las personas que no usen cubrebocas.

El funcionario dijo que sólo se está en la espera de que se apruebe la miscelánea fiscal, aunque reconoció que es el estado quien ha mostrado vacíos hacia este tema.

"Nos hemos topado con muchos vacíos, el gobierno no está apoyando con relación a este tema, aún cuando se necesita de toda su ayuda para que esto se pueda llevar a cabo".

No obstante, Cuautla sigue en su postura de que de sancionará a las personas que no usen cubrebocas, ya que es una medida de suma importancia para prevenir los contagios de Covid-19.

Cabe recordar que fue durante la sesión de cabildo del 15 de abril del 2020 que se aprobó el uso obligatorio de cubrebocas en Cuautla para toda persona que deba realizar actividades esenciales fuera de casa por el tiempo que dure la contingencia, siendo en diciembre cuando se dijo que a partir del 1 de enero del 2021 se empezaría a sancionar a las personas.

Sin embargo, a pesar de que en la mayoría de los negocios han implementado sus medidas sanitarias como el uso del tapete sanitizante, gel antibaterial y uso obligatorio del cubrebocas para ingresar al establecimiento, aún hay gente que se niega a llevarlo puesto.

Autoridades de Salud municipal han señalado si todas las personas usaran su cubrebocas para realizar sus actividades, el número de contagios sería menor.

"En algunos municipios la gente se amparó, lo que frenó esta medida; sin embargo, esperamos que aquí sean aprobadas las sanciones, aunque a la fecha la mayoría de la gente ya usa esta medida de protección, aunque hay otros que sigue sin creer que el virus existe o simplemente es inconsciente del peligro que se corre".

Actualmente Cuautla sigue ocupando el segundo lugar con más casos positivos de Covid-19, así como de decesos; sin embargo, mucha de la gente que está en las calles es de otros municipios.