Frenan introducción de ganado a Cuautla

El municipio de Cuautla no podrá recibir ganado para consumo humano hasta que no se terminen de realizar las pruebas de brúcela y tuberculosis, informó Gerardo Gómez Cerón, director de Desarrollo Agropecuario.

El funcionario indicó que en el municipio se continua con la realización de pruebas de brúcela y tuberculosis, esto para mantener un control sobre el ganado que hay en la demarcación.

Hasta la fecha se han realizado más de mil 600 pruebas a animales en Cuautla, esto de un total de cinco mil pruebas que hay para este 2020.

Sin embargo hasta que la totalidad de las pruebas no se termine el municipio no podrá recibir ganado pues hasta que no cambie el estatus zoosanitario de traer nuevas cabezas de ganado se podría incurrir en una falta normativa.

Por lo anterior el director de Desarrollo Agropecuario en Cuautla llamó a todos aquellos ganaderos a acudir a la dirección para que se puedan aplicar las pruebas correspondientes, así garantizar la salud del ganado y dar prioridad para que más ganado pueda entrar a la demarcación.

“Con los barridos de pruebas de tuberculosis y brucelosis, las unidades de producción ganaderas podrán acceder a la modificación de sus respectivos estatus sanitarios, garantizando así la sanidad de sus hatos, por ello y por la salud de toda la población es muy importante que todos los ganaderos sometan a sus animales a este tipo de pruebas”.

Las oficinas de la dirección de Desarrollo Agropecuario se ubican al interior del reciento ferial de Cuautla sobre la carretera México - Oaxaca, y el horario de atención es de lunes a viernes de nueve de la mañana a dos de la tarde.

Cabe decir que durante la admiración pasada se registró un atraso en la aplicación de este tipo de pruebas.