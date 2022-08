Circulan con placas de Morelos más de 312 mil vehículos foráneos

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), y estimaciones de los gobiernos de la Ciudad de México y Guerrero, alrededor de 312 mil 203 vehículos con placas de Morelos, es decir, aproximadamente 44 por ciento del parque vehicular particular de la entidad, serían propiedad de personas no residentes en el estado. Este fenómeno generaría ingresos adicionales por refrendo vehicular superiores a los 153 millones de pesos cada año, sin embargo, la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado se niega a aportar información al respecto y, al contrario, asegura que “si tienen placas de Morelos es porque tienen un domicilio en el estado”.

Hay un área gris en todo esto. La autoridad en Morelos “actúa de buena fe”, entonces no tiene mecanismos para verificar que los comprobantes de domicilio que presentan los usuarios verdaderamente correspondan a su lugar de residencia, lo que permite que el emplacamiento de vehículos particulares obedezca más a la conveniencia personal que a la veracidad jurídica. Con un comprobante de domicilio de Morelos, el particular dueño de un automóvil puede ahorrarse el pago de tenencia en la Ciudad de México (alrededor de 3% del valor del vehículo) y Guerrero (de mil a 3 mil pesos de acuerdo con el valor del vehículo siempre que sea superior a los 200 mil pesos), a cambio de una cuota de alrededor de 500 pesos por refrendo vehicular que se paga en Morelos.





En proporción, no parecen ser muchos los automovilistas de la Ciudad de México y Guerrero que hacen el viaje o buscan gestores para emplacar en Morelos. De acuerdo con los gobiernos de ambas ciudades, sólo el 5 por ciento de los propietarios hacen el trámite en esta entidad, pero al traducirlo en número de unidades, la cantidad es sorprendente. El parque vehicular particular en la Ciudad de México llegaba de acuerdo con el último dato del Inegi, a cinco millones 406 mil 523 automóviles, el cinco por ciento de ellos representa 270 mil 326 vehículos. En el caso de Guerrero, el parque vehicular particular alcanza los 837 mil 545 autos, el cinco por ciento de ellos significa 41 mil 877. No obstante la estimación, la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno guerrerense estima que el total podría ser menor, pues considera que sólo los municipios colindantes con Morelos, Taxco, Buenavista de Cuéllar, Huitzuco de los Figueroa, Tetipac y Pilcaya, “pueden elegir pagar su placa en nuestro estado o en Morelos… de dichos municipios sólo el 5 por ciento emplaca en Morelos, el 95% emplaca en nuestro estado porque no les pedimos el pago de una verificación… además de que nuestras tarifas son realmente bajas”.

A diferencia de la política de la Ciudad de México, que no ha planteado cambios en los lineamientos para el pago de impuestos vehiculares, en Guerrero, el gobierno estatal ha procurado la disminución de las tarifas en diversos conceptos para el pago de tenencia, con los que busca “que sean atractivos y competitivos para los ciudadanos”. A partir de ello ha planteado una modificación y escalonamiento de sus tarifas. Para vehículo con valor menor a los 200 mil pesos, el pago es de 200 a 500 pesos, y así se escalona hasta los 3 mil 500 pesos que pagan los vehículos con valores superiores a los 600 mil pesos.

Así, los estímulos que se han propuesto en Guerrero son insuficientes aún para volver competitivos los pagos de tenencia vehicular contra los de refrendo que se hacen en Morelos. En el 2022, el auto nuevo más barato en México es el Renault Kwid, con un precio de 209 mil pesos, en Guerrero pagaría mil pesos, en la Ciudad de México poco más de seis mil, mientras que en Morelos paga apenas 564 pesos (y si se quiere estar totalmente en regla, se deberá pagar, en su momento, la verificación vehicular de 570 pesos, en el bimestre que corresponda de acuerdo con el número de terminación de la placa). Las cantidades van subiendo de acuerdo con el valor del vehículo. El más caro de los automóviles que se vende en México, Ferrari Spider, con un precio de 11.5 millones de pesos, pagaría en la CDMX alrededor de 345 mil pesos de tenencia, más de lo que cuestan muchos autos de gama media, como el Suzuki Swift, Toyota Raize, o Kia Soul, por ejemplo. El mismo Ferrari en Guerrero pagaría 3 mil 500 pesos, y en Morelos, sólo el refrendo menor de 600 pesos.

De acuerdo con el Inegi, en Morelos hay 708 mil 834 automóviles particulares, en un estado con apenas un millón 971 mil habitantes. Es decir por cada tres morelenses habría un automóvil particular que circularía con placas del estado. Si se reducen del parque vehicular los automóviles que se estima corresponden a habitantes de Guerrero y la Ciudad de México, esa proporción se ubicaría en un vehículo por cada cinco habitantes.

La diferencia es realmente notoria, igual que son evidentes las placas de Morelos que circulan por el Periférico, Reforma, el Viaducto, regularmente identificando automóviles de lujo o deportivos; o los que andan por la Costera Miguel Alemán, en Acapulco; o en la Avenida Vicente Guerrero de Chilpancingo.



















