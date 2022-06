Fiscalía Anticorrupción investigará caída de puente colgante

El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, pidió a la Fiscalía Anticorrupción revisar a fondo la causa del accidente en el puente colgante del Paseo Rivereño que dejó más de diez lesionados; dijo que es necesario se aclare si este evento fue por “dolo” generado por actos de corrupción de la administración pasada quienes fueron los responsables de su rehabilitación.

“Me preocupa más la salud de las personas, es en lo que me he estado abocando, hay áreas técnica del ayuntamiento que tienen que emitir una valoración, que no va ser inmediata, y el Ministerio Público tiene que intervenir, nosotros no pretendemos que si algo está mal hecho, se cubra”.

Respondió el edil respecto a que si presentará alguna denuncia, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción anunció que habría iniciado una investigación la cual se registró bajo el expediente FECC/255/2022, "con fundamento en el artículo 21 constitucional".

Al respecto, el alcalde consideró que la medida de la Fiscalía es "atinada"; recordó que fue la pasada administración de Antonio Villalobos Adán, quien habría destinado recursos económicos para la rehabilitación de este parque, incluso habló de que Protección Civil municipal habría dictaminado meses atrás que el puente no podría usarse, para luego rehabilitarse.

“Nosotros tenemos que recibir información, tanto de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia, como de nuestra área técnica, para saber si los trabajos que se hicieron con recursos del FIDEICOM abarcaron este puente o no”.

La visita del alcalde y de sus funcionarios tiene que ver con un recorrido para de manera posterior, abrir el espacio al turismo. “Era un recorrido para divulgar las imágenes y que se dieran a conocer a los turistas qué hay un atractivo más de Cuernavaca”.

El presidente municipal de #Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, pidió a la Fiscalía Anticorrupción revisar a fondo la causa del accidente en el puente colgante del Paseo Rivereño que dejó más de diez lesionados. pic.twitter.com/irlLy2Lnle — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) June 8, 2022

Las tablas incluso estaban nuevas, dijo el edil, aunque dejó en claro que no se cubrirá a nadie de su administración que haya incurrido en alguna omisión o negligencia. “Ya se están tomando las declaraciones de los lesionados, de forma oficiosa y cada quien decidirá si interpone un queja o querella”.

Al dar el parte médico, las autoridades municipales dijeron que sólo quedan tres hospitalizados, entre ellos la presidenta del DIF, Luz María Zagal Guzmán, quien tuvo una lesión en fémur y será intervenida más noche; la regidora Paty Torres, quien fue operada ya, desmintieron que haya perdido la pierna; así como el regidor Fernando Carrillo, quien tuvo un golpe en la cabeza.

Urióstegui Salgado, envió un mensaje a la población para decirles que “estamos bien”, todos evolucionan satisfactoriamente y ninguno de gravedad.