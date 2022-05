Fiscal exhorta a denunciar mensajes de violencia

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara aseguró que a la fecha no está comprobado el hecho de que existen cadenas de mensajes donde se ordena golpear o lastimar a mujeres en la calle, comentó que la dependencia si tiene conocimiento de este tipo de mensajes, aunque no se ha confirmado un solo caso de este tipo.

Por el momento recomendó a las familias que puedan estar recibiendo este tipo de advertencias y acosos a través de su teléfono que no lo piense mucho y acuda al ministerio público a presentar la denuncia respectiva y de esa manera puedan como autoridad iniciar las investigaciones correspondientes.

Pidió por ello, “que reaccionen bien, que analicen lo que están leyendo porque todos tenemos un criterio y nos podemos dar cuenta cuando es nada mas conductas para generar miedo, hay que reportarlas la 911 y un sistema muy importante como es segur chat, y aunque es un tema de seguridad pública si recibimos las denuncias, pero del propio contenido de estas cadenas, si las tenemos detectadas, peor por si mismas no constituyen un delito, y deben juzgar si son reales o no”.

Conminó a evitar generar pánico o miedo por este tipo de mensajes muchas de las veces son bromas que se viralizan pero si las personas se sienten afectadas es conveniente denunciar los hechos. Porque por ahora no hay una evidencia de un comportamiento que surja a partir de este tipo de mensajes.

No descartó que este tipo de mensajes hayan sido uno de los factores para las desapariciones de jóvenes, aunque muchas de ellas han sido voluntarias, hay personas que se van de vacaciones o sin pila en el celular, hay otros que se les hace fácil no avisar donde están y los familiares a veces se preocupan y denuncian.

Uriel Carmona, argumentó que es entendible cuando las personas no encuentran otra vía que hacer la denuncia, y cuando aparecen ya no trasciende porque ya no hay delito, aunque en todos estos casos interviene la comisión de atención y búsqueda para seguir estos casos.





