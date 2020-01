Firme Cuernavaca en la prevención contra la crueldad animal

El Gobierno de Cuernavaca, se mantiene y mantendrá firme, en su postura de no permitir la venta de animales domésticos en la vía pública. Esto, con el objeto de prevenir la crueldad de mascotas, como perros, gatos, conejos, entre otros animales que son comercializados inhumanamente en la vía pública.

Autoridades del Ayuntamiento de Cuernavaca se han reunido en más de 15 ocasiones con agrupaciones defensoras de los animales. La petición de dichos activistas ha sido la de inhibir la venta de animales en vía pública, esto, debido al reiterado maltrato contra las mascotas, que incluye fracturarles extremidades para que no crezcan, no alimentarlos desde dos días antes de la exhibición para que no defequen en las jaulas el día de la venta, cortarles orejas y cola para hacerlos parecer de distinta raza, entre otras irregularidades.

Las mascotas se venden entre 800 y 3 mil pesos, sin regulación sanitaria, cuando en locales establecidos y que cumplen las normas, sus costos son accesibles, con criaderos y veterinarios certificados.

De acuerdo con organizaciones internacionales de defensa de los animales, México ocupa el primer lugar con mayor cantidad de mascotas en situación de calle, debido a la reproducción indiscriminada de éstas.

En 2019, Cuernavaca creó el Reglamento de Acopio y Bienestar Animal para Preservar la Salud Pública, mediante la regulación, control y posesión de animales domésticos; así como promover y difundir en la sociedad el trato humanitario hacia los animales, entre otros aspectos.

El Gobierno de Cuernavaca reitera su disposición de trabajar de la mano con la sociedad en acciones como esta, que tienen por objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, buen trato, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad y el sufrimiento.





VIDEO || Venta de mascotas en la vía pública no está permitida