Fiestas patrias dan respiro a comerciantes del ALM

Para comerciantes del mercado "Adolfo López Mateos" las fiestas patrias de este año han representado ventas de hasta más de un 50 por ciento, desbordando la presencia de ciudadanos que buscan todos los productos y alimentos que requiere para preparar la cena de "La Noche Mexicana" por el grito de independencia.

Desde muy temprana hora, este 15 de septiembre, se registra una alta movilidad de morelenses y visitantes, quienes buscaban los mejores precios y artículos para esta celebración que reúne a las familias mexicanas.

En cada uno de los pasillos de la principal central de abastos del estado se observa una multitud de personas, algunos están acompañados y otros en solitario, pero no hay duda de que las ventas mejoraron en comparación con otro miércoles cualquiera y las fiestas patrias de 2020.

Esto fue confirmado por el representante de la Unión de Comerciantes del mercado, Manuel Alejandro Delgado Ortega, quien expresó que desde el pasado fin de semana hubo un repunte de clientes.

Refirió que sí bien las ganancias no han sido tan buenas como en años previos a la pandemia de Covid-19, no así del año pasado, puesto que si bien la entidad se encuentra en el mismo color del semáforo epidemiológico, naranja, los morelenses han optado por salir más.

Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

"A diferencia del año pasado que estábamos en el mismo semáforo pero con diferentes condiciones sí hemos visto un mayor aumento".

En casa de la señora Carla Gama, este año, no realizarán la tradicional "fiesta mexicana" por el miedo de que exista algún contagios; sin embargo, señaló que sí habrá "cena mexicana" pero solo entre su familia más cercana.

"Se me hizo tarde para comprar mis cosas de la cena, no seremos muchos pero este año no quisimos dejarlo pasar, sino festejar en casa, solo la familia más cercana".

El mercado "Adolfo López Mateos" estará abierto, este miércoles 15 y jueves 16 de septiembre, en horario normal hasta las 19 horas, contando con los filtros sanitarios y exigiendo a sus consumidores el uso de cubrebocas y distanciamiento social.