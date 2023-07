Rechaza Fiscalía de Morelos atracción federal para el caso Samir Flores

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) señalaron que la Fiscalía General de la República no ha solicitado la atracción del caso por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, sin embargo, detallaron que esta ya no puede entregarse a la instancia federal debido a que actualmente ya no está en integración si no en la etapa de juicio.

El pasado 28 de junio, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, realizaron una manifestación en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México (CDMX) para exigir que se atrajera la investigación del homicidio de su compañero, Samir Flores.

Ante ello, las autoridades locales indicaron que actualmente está en proceso de juicio, por lo que la única autoridad que podría solicitarla es un juez federal, ya que la carpeta fue asignada ya a un juzgado, por lo que deberá seguir su proceso, e incluso en próximos días se llevará a cabo una audiencia intermedia en contra del detenido que existe por este caso.

Luego de la manifestación en la CDMX, Jorge Velázquez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra detalló que la FGR admitió atraer la investigación del homicidio del activista, Samir Flores, lo que aún estaría pendiente de acuerdo a las autoridades.

Samir Flores, fue un activistas morelense y principal opositor a la termoeléctrica de la Huexca, en la zona oriente de Morelos; fue asesinado a balazos en su casa el 20 de febrero del 2019 en el poblado de Amilcingo, a la fecha existe un detenido por su presunta participación en el homicidio sin que hasta ahora haya recibido sentencia.

Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, aseguran que su posicionamiento abierto en contra del mencionado proyecto fue el que lo llevó a la muerte y por ello exigen que se indague para castigar también a posibles autores intelectuales del hecho.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube