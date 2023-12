Festival Cuetlaxochitl llega a El Texcal con actividades y sorpresas

La segunda edición del Festival de la Cuetlaxochitl 2023 llegó a Morelos con actividades como exposiciones de la tradicional flor de nochebuena, ofertas gastronómicas, entretenimiento y más sorpresas, en el parque estatal El Texcal en el municipio de Jiutepec.



La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), José Luis Galindo Cortés señaló que este festival tiene por objetivo visibilizar las tradiciones de las épocas decembrinas. Éste festival es una réplica del realizado desde hace 15 años en el municipio de Taxco en Guerrero.

Galindo Cortés manifestó que fueron sembradas más de 10 mil plantas de nochebuena, las cuales podrán ser adoptadas por los visitantes para llevarlos a sus hogares y darles los cuidados necesarios.

“Hoy tenemos la posibilidad de que todos los presentes puedan llevarse una planta en adopción a casa y que la puedan cuidar, para ayudarnos a preservarla y darle continuidad a este noble proyecto”, externó el funcionario estatal.



Asimismo, recordó que la genética original de la flor de nochebuena es mexicana y por supuesto orgullosamente morelense.

De igual forma, hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar y preservar el medio ambiente y sumarse acciones como estas para contrarrestar los efectos del cambio del cambio climático, y aportar desde nuestras posibilidades cualquier apoyo.

“Los temas ambientales no tienen fronteras, no tienen gobierno, no tienen una ley que obligue, es una ley de convicción, de poder hacer las cosas de manera responsable porque el medio ambiente y su preservación, así como el cambio climático y todo lo que estamos padeciendo como daños colaterales no tiene fronteras, es Morelos, es Jiutepec dónde nos encontramos ahorita, es México y es el mundo entero”, puntualizó.