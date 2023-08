Fernández Noroña critica las palabras de Ebrard en proceso interno

En Morelos, Gerardo Fernández Noroña, participante del proceso interno de Selección de Coordinador Nacional de los Comités de la defensa de la Cuarta Transformación, lamentó las recientes declaraciones del excanciller Marcelo Ebrard, que cuestionaban la legalidad del proceso.

El también miembro del Partido del Trabajo, indicó que a estas alturas del proceso interno "no se puede perder la cabeza" y minimizar la trayectoria de los demás participantes.

"Es una incidia que no debería darse entre compañeros...ayer mismo dijo que yo no soy de Morena. Bueno, yo no quise afiliarme hace unos meses por la puerta trasera, como él lo hizo a Morena, yo soy del movimiento, quién me lo va a regatear... Mi estimado Marcelo es Comités de la defensa de la Cuarta Transformación. No es de Morena, no es del PT, no es del Verde. Es de todo el pueblo y de todo el movimiento. Creo que debemos abonar a la unidad. Debemos poner el ejemplo de no hacer prácticas incidiosas y de intrigas en contra de compañeras y compañeros".

Sin embargo, celebró que Ebrard haya matizado sus declaraciones.

Noticia en curso