¿Suspenderán clases por la feria de Tlaltenango? Esto propone la Seprac

La titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna, hizo un llamado a las autoridades educativas a que durante los días que se instale la feria de Tlaltenango las clases sean virtuales para, de esta manera, evitar el congestionamiento vial.

“En la pandemia aprendimos todos a comunicarnos y realizar diversas actividades de manera virtual. El internet debe aprovecharse a su máxima capacidad. De esta manera no solo lograríamos no saturar las calles, sino que los alumnos no se estresen porque existen tramos carreteros que se saturan”.

Dijo que durante la fiesta patronal no hay vías alternas suficientes para evitar que se registre caos vehicular en la zona; además, dijo, se prevé que la avenida Lázaro Cárdenas, de la colonia Jiquilpan no esté habilitada para el tránsito vehicular.

Vázquez Luna señaló que los próximos días formalizarán la petición ante el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), así como a escuelas de nivel medio superior y universidades para ver qué tan viable puede ser esta propuesta.

“Se formalizará por oficio para que ellos valoren, nosotros solo estamos recomendando, para que lo valoren tanto en las instituciones de educación pública cómo en las privadas”.

Sobre la posibilidad de cambiar o no el lugar de la festividad, como ya se propuso de manera pública este 2024 por la Dirección de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, dijo que serán las autoridades competentes de determinarlo.

Será el próximo 1 de septiembre cuando dé inicio la edición 304 de esta festividad.