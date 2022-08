Feria de Tlaltenango sólo durará una semana

A casi una semana de que se lleve a cabo la feria de Tlaltenango, el secretario del ayuntamiento de Cuernavaca Carlos de la Rosa Segura, señaló que debido a la contingencia que se vive por Covid 19, se reducirá a ocho el número de días que ésta estará instalada.

Por lo que la fecha definitiva será del 3 al 10 de septiembre, así como reducir la cantidad de establecimientos que se están solicitando en la ayudantía del poblado de Tlaltenango.

Asimismo, se concederá el 70 por ciento de descuento para la celebración de la feria, así como la regulación de los mil 300 comercios que estarán instalados en los casi tres kilómetros que abarca la feria.

De la Rosa Segura mencionó que en un principio se había considerado una recaudación de casi tres millones de pesos, sin embargo y debido al descuento y reducción de asistentes, solo estarían entrando a las arcas municipales 500 mil pesos.

Carlos de la Rosa explicó que este descuento se debe a la reducción de los días, pues señaló que "la dimensión de la feria implica a los comerciantes que no venden lo suficiente y no pueden cubrir el costo del espacio o en muchas ocasiones solo se retiran y no cubren con su espacio".