Feria de Altavista está de regreso

La Feria de Nuestra Señora del Carmen se realizó durante décadas en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, de la colonia Altavista, en Cuernavaca, pero, como en otros sitios, durante 2020 se suspendió por la pandemia, sin embrago, este viernes volverá, aunque con menos puestos y poca afluencia.

Ésta podría ser la primera feria que se instala en la zona metropolitana desde el inicio de la contingencia, promovida principalmente por la necesidad de reactivar la económica de los vendedores que llevan más de un año sin poder trabajar.

“Ya llevamos bastante tiempo sin poder trabajar con nuestros amigos los ferieros y necesitamos reactivar nuestra economía. Cómo es posible que en otros lados sí les dan permiso y a nosotros qué. Hay muchos niños que año con año esperan esta actividad para subirse a los juegos y bailar los chinelos, que es algo tradicional”, mencionó Julio César López Ramírez, uno de los organizadores. Aseguró que para cumplir con las medidas de prevención, se va a tener un filtro en la entrada y salida para verificar que todos los ciudadanos porten el cubrebocas; además, se les dará gel antibacterial y se les pedirá guardar la distancia social, de lo contrario los ciudadanos no podrán estar dentro de la feria.

“Si entras y no traes cubrebocas, los vendedores tendrán que tener algunos para dárselos a los visitantes, pero si no entiende pues no se les va a atender y no podrán subirse a algún juego”, dijo Julio.

Mencionó que el número de puestos que participarán en esta edición, alrededor de 15 en total, son la mitad de los que regularmente se colocaban y que entre cada local existe una distancia de por lo menos cinco metros. “Son más de cien personas las que estaban sin trabajar y que ahora empezaron a armar y que solo viven de esto como panaderos, los que venden dulces, juguetes y todos tenemos que trabajar. Yo diría que este tendría que ser el ejemplo para seguir y que se realice la feria de Tlaltenango”.