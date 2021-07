Feligreses se olvidan del escudo de la salud: Iglesia

A partir de este lunes 26 de julio Morelos regresará a color amarillo del semáforo epidemiológico, la iglesia católica pidió a los laicos seguir acatando cada una de las medidas sanitarias, al ser una corresponsabilidad el incremento de contagios ante la relajación de las mismas.

El vicario general de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, aseveró que a más de un año de la pandemia de Covid-19 en el país y el estado, han observado como muchos feligreses se han olvidado de los protocolos sanitarios, en especial durante las celebraciones eucarísticas, enojándose hasta por pedirles que usen el cubrebocas.

Y es que a pesar que desde el 26 de octubre de 2020 el uso del cubrebocas es obligatorio en la entidad morelense, el presbítero reconoció que dicha medida no ha sido forzosa en un marco legal como se establecía, puesto que a la fecha si un ciudadano no usa la careta no recibe algún tipo de sanción, ni llamada de atención ni multa, como lo señalaba la ley.

Incluso, expresó, cuando llegan los laicos a muchas iglesias se molestan por exigirles acaten el escudo de la salud, “les decimos ponte el cubrebocas, te doy gel y no quieren y eso es falta de responsabilidad. La Diócesis sigue los protocolos e invita a los feligreses a seguir los protocolos donde quieran que estén”.

Las medidas de protección personal como la sana distancia, lavado de manos, uso de gel antibacterial y quedarse en casa en medida de lo posible se han relajado, refirió, desde que el semáforo epidemiológico se encontró por primera vez en amarillo y más en verde, aunque cada uno de los ciudadanos es responsable de acatarlas y respetarlas.

El vocero de la jerarquía católica puntualizó que si bien los morelenses deben respetar las medidas, las instituciones de gobierno y la misma iglesia requieren contar como prioridad la salud.