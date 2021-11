Familias de Vistahermosa cumplen un mes sin hogar

La calle Prolongación Diamante, de la colonia Vista Hermosa, en Jiutepec, quedó en ruinas con el deslave del cerro que se registró la madrugada del pasado 28 de septiembre.

En la “zona cero” algunas casas se convirtieron en escombro y solo unas cuantas construcciones quedaron en pie en medio de la destrucción que, según los expertos, no ha terminado.

Después de las lluvias, la superficie ha comenzado a volverse porosa y esto aumenta el riesgo de nuevas fracturas, así como deslaves en la misma área donde decenas de familia vieron caer todo su patrimonio.

“No se han reportado nuevos hundimientos, pero esto no quiere decir que el riesgo ha pasado, sigue siendo inminente, es un peligro estar en esta zona por el desplazamiento que de un momento a otro pudiera generarse por el material que se deslizó y que sigue inerte”, afirmó el director de Protección Civil de Jiutepec, Francisco Barona Téllez.

Durante las últimas semanas han aparecido nuevas grietas en el suelo similares a las que se detectaron en septiembre en un principio en medio de la calle que prácticamente desapareció.

Estas condiciones provocaron que 40 familias decidieran salir de sus casas por el riesgo de deslave que podría generarse en cualquier momento.

“Por voluntad propia salieron y como una medida preventiva del desalojo. Estamos en espera de los resultados de los estudios de resistividad eléctrica para determinar los perímetros de afectación y de alcance que pueda tener el ampliar el perímetro de riesgo”, mencionó Barona Téllez.

Las casas que fueron ampliadas antes del deslave de esa madrugada se encuentran deshabitadas justo en el limite del área restringida.

“A esa casa (en Prolongación DIamante) le pusieron la loza, está nueva, pero por encontrarse tan cerca del área de riesgo les pedimos que desalojaran y no les quedó de otra que salirse”, explicó el director en un recorrido hecho por la zona para verificar que las familias no regresen.

Sin embargo, muchos siguen creyendo que el deslave no fue algo natural que sucedió en la zona, sino por las actividades de la mina de arena que se encuentra en la base del cerro.

Ellos responsabilizan a la compañía de esta situación, aunque por ahora la empresa dejó de utilizar explosiones en sus operaciones.

Testimonios

Por más de 30 años, Cirila Aguilar Gabino habitó su casa que construyó con esfuerzos; sin embargo, el desgajamiento del cerro de la colonia Vista Hermosa la dejó sin hogar, sin pertenencias y lleva casi dos meses viviendo albergadas junto con su familia, porque no tiene para pagar una renta.

Cuenta que su casa se desprendió junto con el cerro y no tuvo tiempo de sacar todas sus pertenencias. El día que le pidieron desalojar sacó documentos oficiales, ropa, un tanque de gas y su estufa; iba a volver por otras cosas pero ya no fue posible.

Es por ello que desde hace dos meses ella y su familia están albergadas en las instalaciones del comedor comunitario de la colonia Vista Hermosa. Desde ese día vive en la incertidumbre y triste, en espera de una respuesta junto con otras tres familias que se encuentran en el lugar.

Su familia esta con su hija y tres nietos, estos últimos lloran y están inquietos por que no cuentan ya con un hogar y porque ya están incomodos de vivir en el albergue.

Dijo que no tiene familiares cercanos que les ayuden, pues viven en Estados Unidos y no cuenta con las posibilidades económicas para pagar una renta; uno de sus hijos a veces los visita porque no tiene espacio para recibirlos en su casa, pero cuando puede los ayuda económicamente.

Quiere saber cuándo los van a reubicar o apoyar con un terreno, pero el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes, les ha dicho que lleva un proceso y un tiempo.

Con lágrimas en los ojos comenta que le gana la tristeza porque no sabe qué va a pasar a futuro o si van a tener un techo donde vivir, por lo que trata de pasar tiempo bordando para distraerse.

La petición de Cirila Aguilar es muy clara; quiere una casa donde ella y su familia puedan volver a comenzar.

Otra familia que habita el albergue, quienes pidieron omitir su nombre, señalaron que sí reciben comidas pero desde hace 15 días no acuden ni el alcalde Rafael Reyes, ni los elementos de Protección Civil, para informarles cómo va el caso y qué ha pasado con el estudio que se realiza.

Indicó que al principio les impartían talleres y clases de activación física para distraerlos y ahora ni eso, y sienten que las autoridades se están olvidando de ellos.

Ella se dedica a la casa y él es albañil y a veces tiene trabajo y a veces no, comprenden que quizá sea tardado el proceso de reubicación, pero quieren buenas noticias y seguras.

Con información de Jessica Arellano





