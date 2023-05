Faltan tratamientos de conversión sexual dignos y gratuitos

Alrededor de 16 personas de la comunidad LGBT+ en Morelos sufrieron secuelas graves al intentar someterse a tratamientos hormonales a fin de cambiar de sexo, esto ante la falta de un tratamiento de "conversión" digno y gratuito, denunció Vanesa Shirell Nambos Díaz, activista social por los derechos humanos de las personas trans, y promotora en salud integral.

El pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Intencional contra las Transfobias, pese a los avances en materia de derechos humanos, quedan todavía pendientes que deben resolverse, entre ellos el de salud, la cual no fue tomando en cuenta dado que no existe una clínica especializada en atención de este tipo.

"Te podría hablar de unos seis a siete casos, pero si hacemos un recuento con los compañeros que llegaron al hospital, estamos hablando de unos 15 a 17 que han llegado por infiltración. Es un proceso en donde se puede infiltrar sustancias como el aceite, polímeros, se sube a los pulmones y eso es muy difícil de retirar, lo que hacen es darle soporte vital y vamos viendo la evolución".

Una vez que una persona decide someterse a terapias de conversión, comenta Vanessa, se someten a procesos en los que pueden perder la vida cayendo en clínicas poco éticas que ofrecen "modelantes", en ellas les infiltran en lugar de hormonas, sustancias como aceites de carro, de cocina o de otro tipo, dejando secuelas irreversibles.

Entre los avances, dictó Vanessa, es que los municipios sean obligados a tener una Dirección de Atención a la Diversidad, mismos que deben difundir los derechos que deben ser respetados; Vanessa afirmó que mientras no se apliquen sanciones a los funcionarios que no cumplan y no “dejarlos a su voluntad”, seguirán habiendo retrocesos.

La "cuota arcoíris", es uno de los pendientes para 2024, por lo que dijo no están dispuestos a permitir que lleguen a las curules y municipios personas que no pertenecen a la comunidad.