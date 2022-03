Faltan respuestas a demandas de las mujeres: CDHM

La falta de respuesta de las autoridades han llevado a las mujeres a manifestarse para exigir justicia y resultados, comentó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM), Raúl Israel Hernández Cruz.

Agregó que desde el organismo se apoya e inclusive se presentan iniciativas al Congreso del Estado en espera de su aprobación.

Tras las marchas realizadas este marte 8 de marzo en la capital del estado y en otros municipios como Cuautla y Jojutla, el ombudsman señaló que el propósito de estas movilizaciones es que sus demandas sean escuchadas por todas las autoridades que les compete atenderlas.

Destacó que la manifestación se convierte en el último recurso que tiene las mujeres para poder exigir una respuesta a una situación de violencia que se da en todos los ámbitos de sus vidas, en el aspecto político, laboral, social, material, legal, económico, en todos los distintos rubros en que nos desenvolvemos como personas.

Las mujeres enfrentan una situación muy complicada, el caso más grave o extremo es cuando se atenta contra su integridad y contra su vida misma, que es la máxima expresión de violencia que hay ante la inexistencia de un sistema de justicia que sea capaz de prevenir, de investigar, de sancionar y de dar reparación a todo este tipo de violaciones y a la incapacidad del estado para poder avanzar en este sistema de justicia”, expresó.

Raúl Israel Hernández llamó a las autoridades atender las demandas y señalamientos expuestos en la marcha, y no retroceder.

La CDHM ha recibido quejas por mujeres de diversos casos de violaciones a los derechos humanos, en materia de salud, en violencia política, de seguridad pública, en este último caso recordó que acaban de emitir una recomendación por una mujer que fue violada por dos elementos policíacos adscritos al municipio de Cuautla, caso que ocurrió hace casi un año.

Este fin de semana atendieron una queja de una mujer que fue inspeccionada por un policía, el cual le pidió se desnudara y realizara sentadillas porque seguramente algo escondía: “Estos son actos de vejación, humillación, que están padeciendo por hoy las mujeres”.

En lo que va del periodo de Israel Hernández al frente del organismo, han emitido más de 25 recomendaciones de casos de violaciones graves a derechos fundamentales de mujeres, como el caso de la mujer que se vio forzada a dar a luz en el estacionamiento de un Centro de Salud en Tlaltizapán; el caso de una mujer que le fueron negados los servicios de salud de urgencias para atender una borto espontáneo gemelar; una niña de 13 años a quien los Servicios de Salud en Morelos se le negó la práctica de un aborto producto de una violación; otro caso es la mujer policía que embarazada fue forzada a realizar una practico de tiro lo cual trajo como consecuencia la pérdida de su bebe.

Otros caso que resaltó fue la Comisión Estatal de Atención a Víctimas negó apoyo a más de 70 mujeres. Recordó que han hecho propuestas legislativas en temas centrales que resultan impostergables para tener una repuesta en el Congreso del Estado, como es la iniciativa para garantizar el aborto legal y seguro; lo relativo a regular la violencia política; la iniciativa para tipifique la violencia vicaria; entre otras.

Dijo que por parte del organismo han seguido defendiendo su autonomía para poder dar respuesta y no dan la espalda a las mujeres, y espera que las autoridades hagan lo mismo, aunque lamentablemente las instituciones solo hacen y publicitan fotos con mujeres, fotos de creación de órganos que no funcionan y no resuelven absolutamente nada.

“No es un ocurrencia mía, simplemente hay que voltear a ver los números, ahí están las cifras 113 feminicidios, más que el que se sumó el día de ayer de la persona mayor de edad que fue asesinada como se ha hecho público y en ninguno de estos casos detenciones en fragancia por parte de la policía estatal, dado que no hay inversión en inteligencia, en tecnología, no hay cámaras de videovigilancia, no hay policías de proximidad”, finalizó.