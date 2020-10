Falta transparencia en la política morelense

El desprestigio no es de la política, sino por los políticos, entre ellos incluso, hay nombres y apellidos que se han encargado -unos sin mucho esfuerzo- de hacer que la gente ya no sienta confianza por ninguno y por el tema en general. Pero además de que esta vía es, al momento, la única para representar a los ciudadanos, cada día las obligaciones para esta actividad son más exigentes, aunque en el pasado no lo eran, hoy los políticos están obligados a informar de sus actividades, evidentemente muchos no saben siquiera sus funciones constitucionales, y otros cometen excesos. Por lo que pregunta sigue siendo cómo garantizar una verdadera rendición de cuentas.

Mireya Arteaga Dirzo, exconsejera del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y expresidenta de ese organismo de transparencia, habló del porqué deben informar los políticos, y es que una de las acepciones que se da a la palabra "política", es la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país, por lo tanto, “apegándonos a esta acepción; un político será la persona que se dedica a la actividad de gobernar, o bien, a quien aspira a estar en ese espacio para trabajar por los asuntos que afectan a la sociedad. ¿Para qué informan? Al igual que pasa en cualquier otro espacio laboral o de servicio, informar sirve para dar a conocer aquello que se está haciendo, cómo y por qué se está realizando".

Pero si bien la obligación ya la saben y está marcada en la ley, hora qué tendrían que informar; Mireya Arteaga, sin dudar, expresó que todo lo relativo al manejo de los recursos públicos, la toma de decisiones, y los resultados que se generan al tomar decisiones trabajando con el recurso público que les es asignado, en el caso de formar parte del servicio público, siendo aspirantes a acceder al gobierno, tendrían que informar su intención política, el cómo quieren llegar a ser favorecidos con el voto o el mandato y, además, de qué recursos se valen para llevar a cabo este ejercicio.

Sobre si en la representación ciudadana puede o no haber excesos durante o en el transcurso de sus gestiones, Mireya Arteaga Dirzo, expuso que derivado de la percepción que la sociedad tiene hacia quienes integran los poderes legislativos, se pueden revisar datos.

Finalmente, respecto a qué información de sus políticos debieran esperar y evaluar los ciudadanos, la maestra en derecho, señaló que aquella que redunde en resultados derivados del deber constitucional y legal de su labor, es decir, poner a la vista los avances legislativos y de gestión obtenidos, demostrar el apego ético y legal de la toma de decisiones en el ejercicio de su función pugnar por un parlamento abierto debiera ser un eje transversal de su función.

Sobre este mismo tema, Erick Salgado Fernandez, abogado y simpatizante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), refirió que la necesidad de informar de los políticos, resulta cuestionable, debido a que las y los funcionarios públicos utilizan mal la obligación a la que están sujetos de rendir cuentas a la ciudadanía de los avances de sus gestión política y/o administrativa, para su promoción personal de futuras aspiraciones políticas, para hacer actos anticipados de campaña justificados como “informe de labores”.

Por cuanto a las funciones constitucionales de los legisladores, destacó que estas son particularmente legislar el marco normativo del estado de Morelos, la revisión y aprobación de las leyes de ingresos y egresos de los órganos públicos del estado, la Fiscalización del gasto público a través Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, entre otros.

Ante el hecho de cómo se puede garantizar una verdadera rendición de cuentas es los políticos, confió que es posible a través de la participación ciudadana en las instituciones y herramientas admirativas que existes para solicitar a todos los funcionarios acceso a información pública.

Para Roberto Salinas del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, la principal obligación de los políticos debería ser informar y rendir cuentas a sus representados, y eso está en la ley; “ellos que están al frente de un cargo con el que debieran servir a los ciudadanos y para ello, necesitan ejercer de forma transparente cómo reciben y qué hacen con los recursos de los ciudadanos”.

Sobre los excesos en sus gestiones, confió es claro que muchos lo hacen, pero no solo eso, algunos cometen omisiones legales que les mandate su propio cargo, y una mayoría de esos representantes, ni siquiera conoce las funciones que tienen en su cargo, ya sea se representación o administrativo.

En este mismo contexto, el expresidente del Tribunal Estatal Electoral (TEE), Francisco Hurtado Delgado, y abogado de profesión, sostuvo que la obligación de los políticos o de aquellos dedicados a esta actividad es precisamente para promover la participación de la gente en la actividad democrática, y de esa manera contribuir a la integración de la representación nacional, así como de las entidades federativas y de las organizaciones de ciudadanos, eso hace posible el acceso de estos al ejercicio del poder.

Muchas veces, confió el exmagistrado, las obligaciones constitucionales de los legisladores no las saben ni ellos mismos, pero entre las importante son dictar leyes, aprobarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas.