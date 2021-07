Falta de voluntad política impide municipalización de Alpuyeca

La Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado (CIDHM) lamentó que por falta de voluntad política de los actuales diputados locales la municipalización de Alpuyeca siga detenida y con posibilidades de pasar a la siguiente Legislatura morelense.

Desde el 12 de diciembre de 2019, el Consejo Promotor de la Iniciativa Legislativa encabezada por pobladores de esta localidad, entregaron la propuesta al Congreso de Morelos, a fin de que los congresistas pudieran valorarla, discutirla y en su caso, aprobarla, al cumplir la comunidad con la gestión de acuerdos entre los mismos residentes y las autoridades del gobierno estatal y del municipio de Xochitepec, al cual pertenece actualmente Alpuyeca.

José Martínez Cruz, integrante de la CIDHM, expresó que pese a tener desde hace más de 18 meses la iniciativa, la falta de voluntad política ha impedido que a un mes de concluir la gestión de la actual legislatura no sea una prioridad en la agenda legislativa, aunque solo necesiten su dictaminación, al cumplir la comunidad de Alpuyeca con cada uno de los requisitos establecidos para construirse como nuevo municipio.

Detalló que los parlamentarios tenían 60 días para emitir el dictamen correspondiente y si bien la pandemia de Covid-19 obstaculizó la ejecución de ciertas labores, una que vez que se reanudaron las actividades presenciales tenían la obligación de retomar el caso y también, de acuerdo al propio reglamento, en caso de que no hubiera un dictamen, la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno podrían convocar a sesión de comisiones unidas de Asuntos Indígenas y Puntos Constitucionales para crear, en su caso, una comisión especial que pudiera desahogar este procedimiento en sesión extraordinaria.

“Por declaraciones y lo que he leído afirman que habrá sesiones extraordinarias para algunos temas porque no un tema tan relevante como sería la creación de un municipio. Estamos hablando no de un sector de la población, no de un grupo, estamos hablando de un pueblo y estamos hablando de que históricamente tienen todos los fundamentos para poder ser municipio”.

Precisó que el tema es relevante, apremiante, y trascendente, por lo que tendría que ser incluido en un periodo extraordinario de sesiones, pero requiere voluntad política.

Desde un inicio el Consejo Promotor de la Iniciativa Legislativa ha priorizado el diálogo por encima de cualquier otra acción de presión o movilización, otorgando los elementos jurídicos, históricos, culturales y hasta antropológicos para que Alpuyeca pueda convertirse en el cuarto municipio indígena de Morelos.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado conminó a la LIV (actual) Legislatura desempeñe su función hasta el último día que le corresponda, aprobando la municipalización de Alpuyeca, tema relacionado a los derechos humanos de las comunidades indígenas.