Falleció por ingerir alcohol adulterado

Victor Jacobo, de 34 años de edad, murió el pasado 5 de junio en el municipio de Cuernavaca luego de ingerir alcohol adulterado, cuenta su mamá Doña Rosa, quien dice sentir una terrible impotencia pues su hijo “dejó un gran dolor, era mi sustento”.

… Deja una esposa y tres hijos pequeños que ahora deberán salir adelante sin su padre, siento un profundo coraje porque es una injusticia





Pide a los jóvenes hacer conciencia y evitar consumir este tipo de productos “que bastaron unas horas para perder a mi hijo, yo lo acababa de ver en la mañana y en la tarde él había fallecido”.

Cuenta Doña Rosa mientras llora en su humilde casa en donde se encuentra el altar lleno de flores y la fotografía de Víctor Jacobo de 34 años" era electromecánico, muy conocido, rara un joven bueno en la calle se hablaba con todos".

Además de su mamá, Víctor era el sustento de su esposa y sus tres hijos, todos pequeños "el mediano ha estado bien rebelde, no quiere hacer lo que le pedimos y los otros también le lloran mucho y preguntan por su papá", dice su única hermana.

Relata que el viernes 5 de junio Víctor desayunó en casa para luego salir al taller mecánico en el que laboraba, cerca de las 16 horas según las versiones de sus amigos" tomó una cerveza o algo de alcohol no sabemos bien que fue, regresó la taller y les comentó a sus compañeros que se sentía mal preguntándole si la comida le había hecho daño, pero también otro de sus amigos sintió molestias pero mi hermano empeoró en ese rato y lo llevaron a la Cruz Roja pero allá murió".

Continuó" no se despidió de nadie solo le dijo a su amigo diles a mis hijos que los quiero y fue lo último".

Víctor Jacobo no es el único que en Morelos ha fallecido por consumir alcohol adulterado, el pasado mes de mayo más de 19 personas murieron en la región oriente de la entidad luego de consumir alcohol el Día de las Madres y uno más perdió la vista.

Doña Rosa pide a la población "no consumir alcohol menos sino saben de donde proviene porque dejan a su familia con un gran dolor, yo ya no tengo a mi hijo y no lo podré recuperar pero si voy a actuar legalmente para que no mueran mas personas por esa causa".