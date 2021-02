Facebook, la red social todo incluido

A partir de su aparición, las redes sociodigitales lograron una rápida aceptación en la sociedad y alcanzaron la cima en el mundo virtual. Ejemplo de ello es Facebook, empresa que a lo largo de 17 años ha experimentado numerosos cambios y enfrentado diversos retos, hasta constituirse en líder y referente en el mercado.

Además, se pueden encontrar perfiles de empresas, marcas, artistas, viejos y nuevos amigos, incluso de animales. Tal es su éxito, que mucha gente se pregunta: ¿a qué se debe?

De acuerdo con Luis Ángel Hurtado Razo, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, los orígenes de Facebook se remontan a 2004 con la aparición de MySpace, una red social más de corte de entretenimiento, la cual tenía como público principal a músicos, ya que se podían explorar los perfiles de agrupaciones del momento. Sin embargo, su presencia no era del agrado total de los jóvenes; además, en ese tiempo se registraba el auge de la red.

“En México había cerca de 20 millones de usuarios que tenían acceso a internet en esa época, que aún no era de fibra óptica sino que se arraigaba de la red telefónica; e incluso estábamos en desarrollo, las políticas gubernamentales no concebían el acceso a internet como necesidad de las personas. A nivel mundial no rebasamos ni siquiera los 500 millones de usuarios”, afirma.

Harvard Connect, era una red social para estudiantes de la Universidad de Harvard (2004), en Estados Unidos, y Mark Zuckerberg, programador y hoy empresario, vio ahí una oportunidad para desarrollar lo que en la actualidad se conoce como Facebook, explica el especialista.

En sus inicios, esta plataforma tuvo influencia importante de otras redes sociodigitales, pero lo que la hizo diferente fue el famoso “muro”, ya que es donde se encuentran los datos personales, como una mini biografía de la persona o quien aparenta ser.

Después de 10 años el muro se convirtió en time line, en el cual ahora se observa una serie de noticias de los círculos sociales cercanos de cada persona; en la actualidad ya no se ingresa directamente al “perfil” del usuario, sino que se accede a noticias e información que personas de su círculo cercano publican.

“Facebook hoy en día la considero como una red social con todo incluido, ya que Mark Zuckerberg, a partir de 2010, vislumbró la competencia fuerte con otras redes sociales, por lo que adquirió dos que le generaban una competencia: WhatsApp e Instagram. En 2015 anunció que ya no obtendría ninguna otra, después de que Snapchat se negó a la compra-venta de ésta, sino que desarrollarían todas las herramientas que ofreciera la competencia para integrarlas a Facebook”, comenta Hurtado Razo.

Sus algoritmos

La forma en la que las redes sociales muestran su contenido cambia conforme mejoran sus plataformas. Los contenidos que se observan al ingresar no aparecen al azar, sino que son derivados del comportamiento e intereses de sus usuarios.

“Cada año Facebook realiza cambios importantes en sus servicios y en el conjunto de cálculos que emplea para decidir qué contenido mostrar, es decir, en el algoritmo.

Añade que en cuanto a los servicios, a partir de la pandemia ha habido un auge en eventos virtuales, y esta red sociodigital ha aprovechado esta situación para ofrecer la opción de monetizar eventos en línea.

¿Cómo es nuestro consumo en México?

De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en 2019 aproximadamente 80 millones de mexicanos tenían acceso a internet, de ellos casi 79 millones contaban con una cuenta de Facebook.

Resultados del estudio ¿Cómo usan Facebook los mexicanos?, realizado por la consultoría Comunicación Política Aplicada mediante una muestra nacional de 203 cuestionarios (mujeres y hombres de 14 a 70 años) aplicados del 13 de marzo al 12 de abril de 2019, señalan que el uso de esta red social era de casi tres horas al día desde un smartphone. Sin embargo, se estima que con la pandemia esta cifra aumentó.

“A nivel internacional México se halla dentro de los cinco primeros países en el mundo que más utiliza Facebook, después de Brasil y Estados Unidos. Según este estudio, el principal uso que le dan los mexicanos es comunicarse mediante Messenger, ya que debido a los esfuerzos del gobierno por colocar internet gratuito en lugares públicos la gente puede conversar con sus familiares, amigos o compañeros que no tienen teléfono fijo”, subraya Luis Ángel Hurtado Razo.





Con información de la UNAM