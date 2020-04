Extreman las medidas preventivas para abuelitos

Casas de descanso y asilos han intensificado acciones preventivas para prevenir contagios entre los adultos mayores de coronavirus. Al ser este sector, uno de los más vulnerables ante esta enfermedad, cuidadores y personal de estos lugares han hecho conciencia sobre la importancia de cuidar a esta población, pero lo más importante es que los adultos mayores han comprendido la magnitud de la problemática.

En el asilo La gran familia, de la colonia Plan de Ayala, en Cuautla, las medidas preventivas se han intensificado; los habitantes de este lugar y empleados coinciden en señalar que desde hace un par de semanas cuidan la salud de toda la población.

Entre las medidas que han tomado, de manera temporal, se encuentra el restringir las visitas, el uso obligatorio de gel antibacterial y cubrebocas, separación de un metro y medio de distancia entre las personas, cambio de ropa y calzado continuo, desinfección del personal, además han incrementado los cuidados a la salud de los ancianos que viven ahí.

Para poder sobrellevar la cuarentena, han implementado diversas actividades; don José Solórzano, de 85 años, es habitante de La gran familia; destacó que han adoptado diversas medidas preventivas que ellos entienden ante la magnitud de la problemática, pues, al final de cuentas, se hace para proteger su salud.

Guardamos metro y medio de distancia entre todos los que estamos dentro, los enfermeros son amables con nosotros y ellos también han incrementado sus medidas higiénicas, estamos muy bien cuidados, dijo.

Don Pepe hizo un llamado a todas las personas de la tercera edad en cuidar de su salud y no confiarse, pues la salud es lo más importante que todas las personas tienen.

Que se cuiden; la vida no retoña y si no nos cuidamos nosotros mismos nadie más lo hará, sabemos que somos el sector más vulnerable y aplicar las medidas preventivas no nos cuesta nada.