Extrabajadores del Ayuntamiento de Temixco exigen laudos pendientes

Extrabajadores del Ayuntamiento de Temixco, despedidos en la administración Jazmín Solano, cerraron la avenida Emiliano Zapata para exigir los laudos pendientes desde hace más de 2 años.

Andrea Linares, abogada de los inconformes, indicó que el despido se dio en el año 2021 sin justificación alguna, sin embargo, a la llegada de la administración de Juana Ocampo Domínguez, aún no resuelven la situación de ocho trabajadores, y cinco más sobre otras razones.

"Se han hecho todas las gestiones legales y el ayuntamiento ha hecho todas las medidas dilatorias pertinentes para no llevar a cabo el cumplimiento de los derechos laborales", explicó.

Agregó que, entre todos suman al menos 3 millones de pesos en laudos que hasta el momento no se les otorgaron.

Maricela Hipólito, esposa del excoodinador de salud Gabino Ávila, quien falleció en 2020, reclama el pago de la pensión correspondiente.

"Solo me traen a vueltas y vueltas y no me han dado la pensión. Son cuatro años y hasta ahora nada", indicó Maricela.

Al menos 13 trabajadores del Ayuntamiento de Temixco, que fueron despedidos durante la administración de Jazmín Solano, exigen que se les paguen laudos.



Por varios minutos, las y los manifestantes cerraron la vialidad afuera de la sede de la presidencia, sin embargo, Andrea dijo que hubo roces con la policía municipal.

"Desde este momento hacemos responsable, por cualquier acto que nos llegue a suceder de forma directa a nosotros o cualquiera de nuestros familiares, a la presidenta (Juana Ocampo), al sindico (Andrés Duque) y al secretario general (Carlos Caltenco) y al bufet jurídico que representa este ayuntamiento", agregó.

Logran dialogar con autoridades

Autoridades del Ayuntamiento recibieron a los manifestantes para establecer una mesa de diálogo y liberar la avenida principal. En un comunicado, precisaron que los asuntos están en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA) y hasta este momento "no han querido convenir antes de la resolución".

Además, precisaron que esto toca a la anterior administración, quienes este día debían acudir al TECA para la respectiva audiencia, por lo que, la manifestación podría ser utilizada como recurso para no acudir.

Finalmente, precisaron que en la actual administración han atendido y resulto más de 400 asuntos de trabajadores de administraciones pasadas, para lo que han destinado más de 23 millones de pesos