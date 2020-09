Extingue la 4T a ciencia y tecnología

La presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor), Brenda Valderrama Blanco, y el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, opinaron que el dictamen aprobado en lo general por el Congreso de la Unión sobre la eliminación de los fideicomisos para ciencia y tecnología, traería graves consecuencias para el estado de Morelos en donde existe un gran espíritu científico debido a los importantes institutos asentados.

Luego de que los diputados federales aprobaran en lo general, pero no en lo particular, la eliminación de los fondos para financiar proyectos de investigación, la doctora Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de Biotecnología (IBt), precisó que serían alrededor de 5 mil millones de pesos que por segundo año consecutivo que no se aplicarán.

"En dos años no se ha invertido ni un solo peso, los pocos millones, dos o tres, que se tengan depositados, pasarán a la Tesorería del gobierno Federal y no existe nada claro. ¿En qué se van a utilizar? Sólo dice: 'para atender la pandemia', pero no pero dice si en vacunas o en qué, es muy ambiguo el dictamen".

Explicó que el riesgo más grande por la falta de financiamiento a proyectos científicos es "que la actividad científica debe tener un cierto ritmo, de lo contrario, el equipo se vuelve obsoleto; otro es que el talento se vaya: que los investigadores, los jóvenes estudiantes, se vayan a otros estados u otros países, pero ese talento ya no se repone".

Sin dar detalle sobre cuánto es el recurso que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recibe cada año de estos fondos, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, dijo que la afectación sería grave, puesto que los investigadores reciben como único apoyo lo proveniente de dichos fondos.

"Sobre todo a las universidades como la nuestra que tiene un gran potencial de investigación y ésto impacta porque ya no habrá recurso para financiar sus proyectos y no publicarán de la misma manera. No será la misma productividad; es muy lamentable, sobre todo ahora que se debe invertir más en investigación en el área médica, en biología y farmacia".

Hasta ahora, el gobierno del estado no se ha pronunciado al respecto sobre la manera en la que habrán de hacer frente al tema, por lo que Brenda Valderrama pidió a una respuesta por parte de la autoridad estatal.