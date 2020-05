Extienden apoyos al campo

A través del Programa de Incentivos a la Producción de Sorgo y Maíz Ciclo Primavera Verano 2020 en el municipio de Tepalcingo se pretende apoyar a productores campesinos de manera general.

Alfredo Sánchez Vélez, presidente municipal de Tepalcingo señaló que uno de los sectores que más le interesa apoyar es al agrícola y no sólo durante la contingencia sanitaria, pues en general este sector es de gran importancia para la población, ya que son estos trabajadores los que llevan el alimento hasta las meses de todas las familias.

“Los productores no pueden retirarse a hacer su cuarentena de manera normal, pues ellos no pueden abandonar sus tierras, la tierras necesitan un cuidado permanente además son ellos los encargados de llevar los alimentos de todas las personas, qué pasaría si no hay jitomate, si no hay cebolla, si no hay calabaza, frijol, maíz u otros alimentos, la crisis alimentaria que vendría después de la contingencia sanitaria sería mucho peor”.

Se destinó un apoyo de dos millones de pesos de aportación municipal como incentivo a la producción de sorgo y maíz, también se gestionó apoyo por parte de los empresarios agrícolas para logar otorgar 100 pesos de apoyo adicional a la hora del canje de boletas y con la empresa de su elección.

Con este apoyo se están beneficiando más de 6 mil hectáreas de sorgo, maíz y pasto forrajero.

De acuerdo con el calendario de entrega de boletas, la entrega se inició desde el 18 de mayo y será hasta el primero de junio que se entreguen, El Limón, Los Sauces, El Tepehuaje, Zacapalco, Pitzotlán, Huitchila, Ixtlilco El Chico, Ixtlilco El grande, Atotonilco y Tepalcingo, los ejidos que se están beneficiando.

En este sentido, el presidente de municipal de Tepalcingo señaló que se continúa con la entrega de apoyos alimenticios a familias vulnerables ante esta contingencia, como despensas, entrega de comida preparada para evitar que las personas sigan saliendo de sus hogares y puedan con estos apoyos hacer juntos frente al Coronavirus.

Asimismo, llamó a la población acatar las medidas sanitarias y evitar salir de sus hogares lo mas que se pueda.

Se destinARON dos millones de pesos de aportación municipal como incentivo a la producción de sorgo y maíz, también se gestionó por parte de los empresarios agrícolas para logar otorgar 100 pesos adicionales a la hora del canje de boletas y con la empresa de su elección