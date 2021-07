Expresa tus sentimientos con Flores

Para Susana Adame Chávez y su pareja, la pandemia de Covid-19 no impidió emprender sus sueños de tener su propia florería; si bien podría considerarse un escenario complejo, la morelense ha demostrado que con perseverancia y una buena investigación de mercado todo se puede lograr, posicionando a Florería Jade entre las favoritas de los consumidores.

En el mercado Adolfo López Mateos (ALM), principal central de abasto en Morelos, en la tradicional y reconocida área de flores, se ubica Florería Jade, un negocio integrado en su totalidad de innovación que combina las nuevas tecnologías, pero que no deja de lado las enseñanzas de la venta de flores que han dado frutos de generación en generación.

Y es que Susana creció en medio de las flores, trabajando desde hace más de 15 años en el centro comercial, al ser su mamá y su abuelo los fundadores de la florería Mary, de quienes aprendió el manejo del giro, desde cómo tratar a los clientes hasta cómo buscar a los mejores proveedores.

Florería Jade explota una necesidad de mercado

La florería, cuenta la emprendedora a El Sol de Cuernavaca, nació de una idea de empoderamiento, por cuestiones familiares para sustentar gastos económicos en su familia. Florería Jade abrió sus puertas hace aproximadamente ocho meses, aunque primero fue totalmente en línea con servicio a domicilio, mecanismos de venta que al día de hoy siguen manejando.

En línea tuvieron mucho éxito, tanto así que lograron obtener ganancias de hasta el 80 por ciento, dándose a conocer en distintos grupos de mujeres en redes sociales y también de ventas; sin embargo, consideraron que era fundamental tener un espacio físico donde sus clientes y nuevos consumidores pudieran ver de primera mano las flores y arreglos que ofrecen.

“Las redes sociales son mágicas, nos llegan muchos mensajes por redes sociales y cuando tienes una tienda en línea a fuerza tienes que tener tu tienda física porque eso le da más seguridad al cliente. Nos ven aquí, nos ven que estamos trabajando y animan a comprar”.

Fue así como desde el 6 de enero de 2021, Florería Jade oferta sus hermosos y exclusivos arreglos con flores de todo tipo, nacionales e internacionales, en el área de flores del mercado Adolfo López Mateos, ubicándose en el local 1068.

Si bien se podría considerar que la competencia es ardua en este lugar, para Susana es todo lo contrario, al ser una buena oportunidad para obtener nuevos clientes y solventar una necesidad de mercado, toda vez que aceptan diferentes tipos de pago, desde tarjetas hasta depósitos y transferencias, lo cual casi nadie en la central de abastos utiliza; además de que su prioridad es economizar al cliente a través de la búsqueda de proveedores con precios accesibles y así ellos puedan ofrecer un buen producto a buen precio.

“Sí nos interesa comprar pero también hay que ver el punto económico de las personas, a veces me dicen ‘mi presupuesto es tanto’, entonces yo me adapto al presupuesto de las personas, yo también me adapto a ellos y ellos se adaptan a mí al decirles ‘sabes que por 200 o 300 pesos te puedo ofrecer esto’. Hacer como un balance entre el cliente y proveedor para que queden contentos”.

Pese a tener su local, siguen muy activos en línea, pues suben todos los días los modelos que tienen en existencia / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

Ofrecen ofertas de sus hermosos y exclusivos arreglos con flores de todo tipo, nacionales e internacionales / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

No obstante, afirma que encontrar precios accesibles con los proveedores llega a ser todo un reto, teniendo que viajar hasta más de tres horas para conseguir las flores, “ya no se consiguen tan fácilmente a un precio tan justo para las personas, tenemos que hacer un viaje largo para conseguir buena flor y buen precio”.

Pese a cualquier dificultad, todas las personas que integran Florería Jade cuentan con la mejor actitud basada en el respeto y la creatividad, conociendo y escuchando al cliente, garantizándole que tienen justo lo que necesitan.

A cinco meses de abrir sus puertas físicas han obtenido una gran variedad de clientes, llegando a registrar hasta 70 por ciento de ganancias, sin olvidar las ventas en línea que también son un punto fundamental de la florería, “cuando ven que abrimos el negocio nos felicitan como que dimos otro paso extra. Todos los clientes se mantuvieron hasta del negocio de mi mamá, muchos se cambiaron conmigo y quedan muy contentos por la calidad y la satisfacción de las flores que les damos y del servicio que les brindamos”.

Florería Jade, a decir de Susana, es una florería que está innovando todos los días, no solo al ofrecer otros métodos de pago sino también por el servicio a domicilio y el contacto en línea que mantienen, lo cual, asegura, es un plus extra porque en muchas ocasiones a la gente no le gusta cargar el pedido ni andar trayendo consigo efectivo, brindándoles comodidad y factibilidad.

El negocio, como todos, tiene sus días bueno y malos, hay pérdidas y ganancias, pero Florería Jade se mantiene a flote en base a la experiencia, al conocer su segmento de mercado y jugar con la mercadotecnia digital, donde no solo tratan al cliente sino también a los proveedores.

En diciembre de 2020, la florería tuvo sus pininos trabajando desde casa y llevando la mercancía a domicilio, pero Susana reconoce que no era muy factible seguir vendiendo solo así, ya que no podían invertir tanto como para tener mayor mercancía, ni dar carpeta abierta al cliente de las opciones que tienen o que podrían llegar a tener, así como en ocasiones no contaban con el tiempo suficiente para tener las flores y entregarlas a tiempo, cuando el cliente las quiere, por ejemplo, en una hora.

A pesar de contar con un local, Florería Jade sigue muy activa en línea, Susana trata de subir todos los días los modelos que tienen en existencia, animando a los clientes por la vista a comprar sus productos, estando presentes en cada evento. Los precios son los mismos, tanto en línea como en el negocio, al expresar que la prioridad es tener más clientes y ser del gusto del mercado.

“Sí nos ha ido bien dentro de lo que cabe, le estamos echando todas las ganas del mundo. Abrimos desde las siete de la mañana y estamos aquí hasta las siete de la noche, como vamos empezando ahorita hay que iniciar bien para mantener a los clientes y que puedan confiar en nosotros”.

Todas las personas que integran la florería cuentan con la mejor actitud basada en el respeto y la creatividad / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

Sí se puede emprender en pandemia

Susana Adame Chávez aconseja a todas aquellas personas que estén considerando iniciar un negocio en medio de una pandemia global a que lo hagan, que sean pacientes y estudien su mercado, sepan qué van a ofrecer, dónde se pueden instalar y qué proveedores les convienen, así como ser pacientes para ver los frutos del emprender.

“Sean muy pacientes, a veces hay días en los que no les va a ir bien pero habrán días en los que se van a reponer. No hagan compras excesivas o gastos hormigas, sean muy ahorrativos porque un día van a ganar bien, pero al otro tal vez estén gastando o mal gastando su dinero, sean ordenados en su educación económica”.

Florería Jade, que lleva su nombre del árbol de Jade, una planta suculenta, es un negocio 100 por ciento familiar que invita a los morelenses y visitantes a descubrir grandes detalles, adornando sueños, buscando estar presentes en cada evento de la vida diaria.

Florería Jade se ubica en el área de flores del mercado Adolfo López Mateos en el local 1068, de 7:00 a 19:00 horas. En redes sociales, en Facebook e Instragram se encuentran como Florería JADE Cuernavaca Morelos. Los pueden contactar igual al 777 384 9108.