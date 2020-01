Explotación debe analizarse a profundidad

"Los gobiernos en México no han hecho un buen trabajo en la regulación de los proyectos mineros", enfatizó el Premio Nobel de Química, Mario Molina Pasquél Henríquez, al ser abordado sobre las implicaciones que representa la explotación de la mina en la comunidad de Tetlama, perteneciente a Temixco, por lo que dicha iniciativa debe ser estudiada a fondo por expertos.

En su visita a la ciudad de Cuernavaca, uno de los investigadores más conocidos a nivel mundial por sus descubrimientos sobre las causas que originan los agujeros en la capa de ozono, Mario Molina, explicó que en México existen proyectos mineros que han respetado las normas para contaminar lo menos posible, sin embargo, la vigilancia de que así lo hagan le corresponde a los gobiernos federal y estatal, lo cual sucede con poca frecuencia.

Las minas son muy importantes, pero hay mucho en el hecho en el cómo usar las minas eficientemente, sin contaminar o contaminar muy poco, eso es lo que hay que tomar en cuenta y los gobiernos en México, hablo en general, no han hecho un buen trabajo.

Siendo así que la explotación de la mina debe ser un tema de estudio, en el que la autoridad, de aprobar el proyecto, pida el cumplimiento de las normas ambientales.

Hay que preocuparse y asegurarse de que se tomen en cuenta las normas. Las minas son muy mixtas, algunas compañías mineras han sido muy responsables, y otras muy poco responsables, hay ejemplos de que las cosas se pueden hacer bien pero no siempre el gobierno lo demanda, agregó.

Cuestionado también al respecto el investigador y fundador del Centro de Investigaciones sobre Ingeniería Genética y Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco Bolívar Zapata, dijo que en la actualidad los proyectos que generen fuentes de empleo deben ser sujetas al cuidado del medio ambiente.

Es importante que las fuentes de trabajo no contaminen y no generen problemas, no conozco el proyecto pero tendría que verlo con cuidado; la contaminación es terrible y el calor es más grave, el calentamiento global se ha recrudecido.

Comentó que todo proyecto que tengan que ver con la extracción de productos debe medirse en costo-beneficio para los estados y comunidades al hacer estudios para saber "que realmente valga la pena lo que se esta ganando".

Toda extracción de productos naturales tienen riesgos importantes, tenemos que ver con cuidado cualquier proyecto que haya, expresó el investigador.

La contaminación mundial, sostiene, demandan proyectos encaminados hacia las energías renovables, las energías fósiles.

En Morelos, ha surgido el debate entre ambientalistas, poblados y empresarios sobre la posible explotación de la Mina en la comunidad de Tetlama.