Experta pide no caer en pánico ante la variante Ómicron

La doctora Celia Alpuche Aranda, directora del Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), e integrante del grupo de expertos que participaron en la planeación del Programa Nacional de Vacunación contra Covid-19, dijo que no se debe caer en pánico por la nueva variante Òmicron, ya que con anteriores cepas ha quedado demostrado que la vacuna funciona para no llegar a síntomas graves y hospitalización, además de que deben continuar las medidas de prevención no clínicas como el uso de cubre bocas, sana distancia, lavado de manos.

La experta señaló que no hay manera de predecir el momento en que la pandemia concluya hasta un proceso natural de control del virus.