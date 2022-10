Exijan la seguridad a su alcalde: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo reiteró su disposición de proporcionar el apoyo del Poder Ejecutivo al presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, en reforzar la seguridad pública en el municipio, a pesar de estar fuera del Mando Coordinado.

Aunque reclamó que los alcaldes del estado siguen sin cumplir con su obligación de generar las condiciones de armonía en sus comunidades, situación que genera animadversión social hacia su administración “echándome la culpa por todo”.

En entrevista en un recorrido de inauguración de pavimentación de calles por la capital morelense, insistió que en varias ocasiones brindó el apoyo al alcalde y en esta ocasión las puertas siguen abiertas.

De ahí que realizó la invitación para sumarse al programa del Mando Coordinado, porque así habrá mayor seguridad para los cuernavacenses, quienes hoy tienen una percepción negativa sobre sentir confianza en transitar por la vía pública.

"Esto es como decimos en el futbol es una situación de pin-pon y ya lo dijo el presidente municipal (José Luis Urióstegui Salgado) que no quiere el Mando Coordinado nosotros somos muy respetuosos de sus decisiones, no soy gandalla (sic) como el ex gobernador (Graco Ramírez)", afirmó.

Durante sus declaraciones, Bravo Blanco aseguró que los alcaldes como sus secretarios de Seguridad siguen sin hacer su trabajo y el reclamo es para su gobierno, quien al final tiene que salir en su apoyo.

“Que quede muy claro que esto no es pelea no es nada, las puertas del gobierno del estado siempre estarán abiertas para los presidentes no solo para el de Cuernavaca, sino para el de otros municipios”.









