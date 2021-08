Exigen un alto a la simulación de inclusión de indígenas

Al denunciar la marginación y la política de relegar a las comunidades indígenas en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la representante de la comunidad de Coajomulco, Rosalinda López Flores, señaló que en el caso del distrito 03 donde han emprendido una lucha en contra de Ulises Pardo por usurpar una representación indígena que no tiene; ello, es muestra de que las comunidades aún no gozan al pleno acceso de sus derechos políticos electorales y menos aún de la justicia en los tribunales y del beneficio de las políticas públicas.

Desafortunadamente, expuso, estos abusos en contra de los pueblos, siguen existiendo, continúan en pie de lucha en contra de la nominación de Ulises Pardo Bastida, diputado electo por el Distrito III, y aunque en un primer recurso ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos el fallo no les favoreció, han acudido a la sala regional; y les informaron que la queja fue admitida y que están proceso.





Además, agregó: "Hemos solicitado el apoyo al Instituto Nacional de Pueblos indígenas para que, también avalado con unas 333 firmas, tenga mayor peso y pueda darle esa sugerencia a las instituciones correspondientes que tomen en cuenta todos los documentos que estamos presentando".

El objetivo de su lucha, explicó es que se desconozca la candidatura de Ulises Pardo y que no se le avalen los documentos que presentó para poder registrarse como candidato a diputado porque son falsos, obtenidos mediante artimañas.

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hizo un llamado a las y los diputados indígenas electos para que no traicionen sus raíces ni a sus pueblos indígenas, que no respalden situaciones de corrupción y no dejen de ayudar a las comunidades.

López Flores, recordó, que, en el territorio nacional, hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6,2% de la población mundial. “En Morelos hay más de 574 mil personas indígenas, que representamos el 30.18% de la población total de Morelos, de acuerdo a la encuesta intercensal 2015 del INEGI y nos encontramos asentados en más de 152 comunidades distribuidas en todo el territorio morelense, de acuerdo al catálogo de pueblos y comunidades indígenas de nuestra entidad. Así de grande es nuestra presencia y así de grande es la invisibilización que vivimos”.

Pasan los 9 de agosto, y nada ocurre con los pueblos y comunidades originarios, “mientras las autoridades se encuentran realizando eventos alrededor de la efeméride, llenándose la boca de que hacen mucho por los pueblos y en realidad no hacen nada, nosotros las y los indígenas, nos encontramos sometidos institucionalmente y siendo víctimas de violaciones graves e irreparables a nuestros derechos humanos”.

Por ello, agregó, la población ha caído en la cuenta que los pueblos indígenas no son un mito del pasado, sino pueblos vivos, que adolecen del olvido del aparato gubernamental y se encuentran en un gran rezago que vulnera sistemáticamente sus derechos.

“Alto a la simulación de los gobiernos y sus instituciones en materia indígena; exigimos que se nos voltee a ver todos los días, que se nos tome en cuenta, que nos incluyan y respeten nuestra identidad, derechos y cultura; no queremos una palmadita en la espalda cada 9 de agosto, queremos la generación de condiciones dignas de vida, mecanismos garantes de nuestros derechos y la oportunidad a una efectiva defensa de los mismos”.