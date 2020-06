Exigen reabrir los negocios del centro de Cuernavaca

Comerciantes del Centro Histórico de Cuernavaca protestaron sobre la calle No Reelección en demanda de la apertura de sus negocios; el grupo de personas se plantó sobre la vialidad y señaló que ya no aguantan estar sin trabajo además de no contar con los apoyos de la autoridad. Con pancartas exigieron la apertura de los mismos, al señalar que alrededor de 400 propietarios de negocios ya no encuentran la salida para pagar rentas, sueldos y servicios.

Una de las comerciantes del centro, Martha Beatriz Álvarez, explicó que se han cansado de esperar, y es necesario que las autoridades puedan generar el ambiente idóneo para la apertura de los negocios; “sabemos que situación que estamos pasando es preocupante y va de por medio la vida, pero también es preocupante que podemos perder nuestro patrimonio por el que mucho tiempo hemos luchado, tenemos familia y empleados que dependen de nosotros y generamos empleos directos e indirectos y es necesario reactivar la economía del estado”.

Todo este tiempo en resguardo provocará el colapso de los negocios familiares, sino no hay acciones contundentes, y es urgente regresar a sus trabajos para evitar que de alguna manera siga creciendo la inseguridad, incluso, están dispuestos a respetar todas las medidas que imponga la autoridad pero para sobrevivir ya necesitan trabajar, aseguraron.

Con pancartas de ayuda, los comerciantes casi llenaron la calle No Reelección en el primer cuadro; “ya no queremos que nos digan vente en diez o quince días, queremos una respuesta ya, somos más de 400 familias afectadas, porque no hemos recibido ningún tipo de apoyo, ni lo vamos a tener seguramente, pero si queremos que nos dejen trabajar, hoy cumplimos 60 días sin laborar, quien nos va a dar el pago para todos los servicios, la renta y los salarios”.

Lo que no quieren, señalaron los comerciantes inconformes son créditos porque ya tienen demasiadas deudas, por lo tanto, la exigencia es iniciar la apertura de los negocios, porque mientras en el primer cuadro la autoridad obligó a cerrar los comercios, en las colonias de Cuernavaca la actividad comercial es intensa y no ha pasado nada.

Por varias horas los comerciantes se quedaron en ese lugar, a la espera de que alguna autoridad pudiera llegar para hablar con ellos, sin embargo se quedaron esperando, mientras reclamaban que como personas que cubrían sus impuestos deberían ser tomados en cuenta.