Exigen padres de familia regreso de docentes de inglés

Padres de familia de escuelas primarias de Cuautla acusaron que el quitar clases de inglés provocará retraso en esa asignatura, por lo que exigieron a las autoridades educativas se solucione el pago a titulares de dicha materia.

De acuerdo con padres de familia señalaron que este martes a través de grupos de WhatsApp se les notificó que las clases de inglés quedaron suspendidas hasta nuevo aviso, se les precisaba en dichos textos que no se tenía fecha para el regreso de los docentes.

“Sólo se nos avisó con mensaje en el grupo de padres de familia de la escuela, que ya no habría clases de inglés hasta nuevo aviso, y que no se tenía una fecha estimada para que se retomarán, por lo que invitaban a seguir las clases de esta materia en televisión, para que los niños no se retrasen dentro del programa Escuela en Casa”, precisaron los padres de familia.

Ante esta situación señalaron que las autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos deben atender la problemática qué se presenta con los docentes que imparten esta materia, ya que este idioma es de gran importancia para la formación de los estudiantes, y de no contar con esta asignatura, provocará un grave retraso académico en los estudiantes.

Por su parte docentes acusaron que es la primera vez que enfrentan este problema, el cual está afectando a un aproximado de 147 docentes que están en el programa PRONI, lo que también repercute en afectar la formación académica de los alumnos, exigieron a las autoridades educativas del estado atiendan este problema.