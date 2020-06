Exigen el abasto de medicamentos para niños con cáncer

Ante la escasez de medicamentos que padecen niños con cáncer en México, la familia de Karla Hurtado, una niña morelense de nueve años de edad que vive con leucemia desde hace dos, ha convocado a los ciudadanos a manifestar su apoyo a los cerca de cien menores que viven esta situación en el Hospital del Niño Morelense (HNM).

“México es un país donde no hay quimioterapias, nuestros niños desean vivir pero si el gobierno no les da su medicamento no lo van a lograr”, es la leyenda que se lee en varias cartulinas que fueron colocadas fuera del hogar de las personas que decidieron sumarse a la propuesta de la familia de la niña, quien vive en la colonia Juan Morales, en el municipio de Yecapixtla.

Lo que queremos es que la gente sepa que el desabasto es real, porque dicen que somos pagados los que hacemos esto, pero lo que queremos es que se den cuenta que son niños reales, explicó Guadalupe Neri, madre de la menor.

La madre de Karla Hurtado recordó que, en su caso, tuvo que recurrir al apoyo de una barra de abogados que la asesoraron para iniciar un amparo que garantice el acceso de la niña al resto de su tratamiento: a la fecha, Karla ha recibido 120 quimioterapias.

A nivel nacional, un grupo de padres de familia decidió iniciar una huelga de hambre para exigir una solución a la Secretaría de Salud de México. La huelga de hambre fue sido levantada este fin de semana, luego de que los padres llegaran a un acuerdo con el titular de la dependencia federal, Jorge Alcocer.

Sin embargo, Guadalupe Neri recordó que no se trata de la única ocasión en que las familias de niños con cáncer se enfrentan a este problema, el cual pone en riesgo su vida; en este sentido, reiteró que el llamado a las autoridades es que resuelvan el desabasto de medicamentos de manera de manera definitiva.