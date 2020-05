Exigen clausurar los negocios en Xoxocotla

El Comité de Comerciantes del Mercado de Xoxocotla pidió al coronel de la Infantería del Estado Mayor, Marcelo Rodolfo Naranjo y a la Guardia Nacional, que clausuren los establecimientos que no quieren acatar las disposiciones sanitarias, dijeron al denunciar que son las fuentes de contagio.

El comité del mercado integrado por María Esther María Duarte, Alberta Vara y Jesús Villegas, solicitó acciones más eficaces y contundentes para contener la pandemia, dijeron al manifestarse cansadas de trabajar en forma conjunta con las autoridades municipales, quienes en forma reiterada han acudido a hablar con los comerciantes, sin embargo destacaron que hay tres familias que venden alimentos quienes no obedecen las disposiciones.

“Este virus no respeta nada, unidos podemos ser más fuertes que el virus; no se siente, no se ve, pero sí es bien efectivo, tanto que no podemos combatirlo y se necesitamos la participación de todos y en el renglón de lo que nos concierne a nosotros los compañeros del mercado, nuestra petición es que se actué con más firmeza", señalaron los inconformes.

Expusieron que han trabajado con la directora de Salud, Amada Leyva con Ricardo Barrera de Protección Civil, durante tres domingos consecutivos y entre semana uno en la mañana y otros en la tarde para que se respeten las medidas sanitarias, pero hay gente que no entiende realmente lo que está pasando; “hay un foco de infección que inició y sigue en el mercado, porque hay tres familias con enfermos graves, y aunque los enfermos no van al mercado, las familias y trabajadores portan el virus”.

Y agregó Duarte Flores, maestra jubilada y comerciante; “no somos tan ignorantes para no saber lo que pasa; hay puestos de alimentos donde no nos hacen caso, se les han dado documentos para que los vean y estén conscientes de que deben de vender comida para llevar, y no hacen caso, no usan delantal, ni cubre bocas".

Agregó con nostalgia que muchas mujeres, madres de familia salen todos los días cargando cubetas o el chiquigüite con de dobladas, para que llevar alimentos para sus hijos, porque hay gente que no puede quedarse en casa, porque tiene que ir a buscar el sustento; “pero si no ponemos de nuestra parte, no tiene que ver que seamos de Xoxocotla, China, Francia o Italia somos seres humanos, pero cuando hay cerrazón, se deben clausurar los negocios que no atienden las disposiciones de salud", expresaron los inconformes.

“Nosotros estamos con las manos atadas y nos vemos unos con otros, por eso le pedimos al comandante y demás corporaciones que tomen cartas en el asunto”. Lamentó que incluso los tinacos que se pudieron para lavarse las manos ya están dañados, los destruyeron y el agua es necesaria, se requiere una persona que vigile y no hagan daño”.

Ahí ante el comité de Comerciantes el representante de la Sedena se comprometió a atender la queja, no sin dejar claro que quien debe intervenir es la autoridad municipal y sus fiscales, y ellos van apoyar el operativo intervenir si es necesario.

El presidente del Consejo Municipal, Leonel Zeferino reconoció que no se ha actuado duramente: “somos seres humanos y sabemos de antemano que pedirles que se guarden en sus casas representa que tienen una necesidad para comer que no está siendo atendida”, y reconoció que están buscando de alguna manera conseguir apoyos para dar a la gente que tiene que salir porque van al día.

"No somos tan ignorantes para no saber lo que pasa; hay puestos de alimentos donde no nos hacen caso, se les han dado documentos para que los vean y estén conscientes de que deben de vender comida para llevar, y no hacen caso, no usan delantal ni cubre bocas"