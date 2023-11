Exigen al centro de salud Francisco Leyva mejor atención

Alrededor de 25 personas con pancartas se manifestaron en las instalaciones del centro de salud Francisco Leyva exigen la destitución de la encargada del centro médico, maltrato por parte del personal y por negar atención a la ciudadanía.

Mientras tanto, Kenia Pérez, responsable de este centro, mencionó que la persona que incentivó la manifestación es proveniente de Guerrero y que el servicio nunca se le negó.

"El señor vino de Guerrero, me parece, fue atendido allá, no trae ningún documento, sin embargo nunca se le negó la atención; él comenta que tiene una enfermedad grave, pero la verdad hasta desconoce qué enfermedad tiene, lo que exigen es una referencia a Parres por especialista, yo no puedo hacer una referencia sin un diagnóstico, entonces basado en sus síntomas lo que yo empecé a hacer fue solicitarle unos estudios", explicó.

Agregó que tenían el acuerdo de llevar la gestión de su atención médica a través de una de sus familias que radican en Morelos.

#Ahora⚠ | Un grupo de manifestantes se dirige a Plaza de Armas para exigir hablar con el secretario de Salud

Situación del centro de salud

La encarga Kenia reconoció que el centro trabaja en condiciones precarias, pese a insistir a las autoridades y Servicios de Salud de Morelos en mejorar el espacio no obtienen una respuesta concreta.

Asimismo, confirmó que durante este 2023 tuvieron que cambiar tres veces al guardia de seguridad, por maltrato hacia pacientes y hacia los trabajadores.

"Tengo varios oficios porque lamentablemente nos trata mal, este año nos los han cambiado aproximadamente tres veces el personal de seguridad, pero eso sale de mis manos, porque es empresa subrogada y se encarga la jurisdicción sanitaria de contratar y ver qué tipo de personal nos mandan", expuso.