Exigen a Cuauhtémoc Blanco medidas para garantizar la seguridad de la comunidad médica

Asociaciones de médicos y la comunidad médica del Estado exigieron públicamente al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo establezca a la brevedad las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad médica en Morelos.

A través de un comunicado lamentaron el asesinato de tres reconocidos médicos el pasado 10 de abril en la comunidad de Tilzapotla, expresando su absoluta indignación, dolor y tristeza, exigiendo el cumplimiento del artículo 21 constitucional.

Le ordenaron la inmediata detención y sujeción a proceso de los culpables de "tan atroz crimen"; restablecer el estado de Derecho "que desde hace varios meses a sido vulnerado por la delincuencia en general en detrimento de todos los morelenses".

Asimismo, rechazaron que en un momento tan delicado a nivel mundial, en Morelos los trabajadores de Salud no sólo no sean el número adecuado para enfrentar la pandemia ni tampoco cuenten con los insumos necesarios para su labor sino peor aún no tengan garantías mínimas de seguridad en ninguna parte del Estado.

Por ello, exigieron al jefe del Ejecutivo Estatal establezca de inmediato las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los médicos.

"Para poder continuar con el desempeño de nuestras funciones haciendo frente al monumental reto por el que atraviesa el Estado, exigimos el cumplimiento irrestricto de los tres puntos planteados y respuesta inmediata de los mismos", concluyeron.