Exigen a Cuauhtémoc Blanco declarar sobre muerte de Samir

Luego de las declaraciones del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien señaló que el fiscal Uriel Carmona Gándara sabía quién era el asesino de Samir Flores Soberanes, pero no lo dice por miedo, Jaime Domínguez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, señaló que integrantes del Frente exigen que el fiscal estatal se presente a declarar ante la autoridad; asimismo, dijo, es necesaria la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso.

Precisó que a pesar de que hace un año, el 25 de septiembre de 2019, el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, declaró ante el Congreso del Estado que tenía identificados a los asesinos de Samir, no se ha girado ninguna orden de aprehensión ni concluido la investigación, con señalamientos claros hacia los perpetradores; sin embargo, dijo, las declaraciones del mandatario estatal vienen a generar más dudas y conflictos ante la actual situación que se vive en la región, ante el anunció que se ha hecho por la entrada en operación de la termoeléctrica.

“Ya es un año y ocho meses del asesinato de Samir; es una herida abierta que se encuentra no solo en la comunidad de Amilcingo, sino en Morelos y que el mundo ve con indignación la impunidad de su asesinato y como las amenazas de muerte contra los que se oponen al Proyecto Integral Morelos incrementan, y ahora el gobernador acusa que el fiscal sabe quién es el responsable, pero a un año ocho meses no hay nadie detenido y no se le ha hecho justicia a Samir”, detalló Jaime Domínguez.

Ante esta situación señaló que los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala realizaron una postura ante las declaraciones del gobernador, en donde piden no se tomen a la ligera, más cuando habla de situaciones tan delicadas y cuando hace señalamientos directos sobre la investigación del caso; "'el fiscal sabe quién mató a Samir' sería como asumir implícitamente que él también sabe quiénes fueron los asesinos. Incluso él podría tener información para ayudar al esclarecimiento del asunto, por ello, como amigos y familiares de Samir Flores, pedimos respuestas para todas las preguntas que tenemos sobre el hoimicidio de nuestro compañero Samir”.

Por lo que señaló que se pide al mandatario responda quién mató a Samir, "¿Por qué dice que el Fiscal tiene miedo?, ¿a quién, a quienes o a qué le tiene miedo?, ¿estaría usted dispuesto a declarar lo que sabe sobre el asesinato de Samir?"

Ante esta situación señaló que a través de un comunicado se hizo un llamado al Gobierno del Estado de Morelos y al Fiscal General del Estado a que respondan las preguntas de manera pública, ellos tienen la obligación de aclarar estas dudas así como de razonar el porqué de sus declaraciones.