Exige CCSP proceso público y apegado a la ley

Una llamada de atención al Congreso del estado hizo el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, para que no se repitan los errores del pasado en el proceso de selección de magistrados y éste se haga público y en cumplimiento de los términos de ley, por encima de cualquier otro interés político o personal, así lo dio a conocer Fernando Vela López, Director General de este consejo.

Vela López explicó que para ello, la tarde de este martes se enviaron oficios personalizados a todos los diputados y diputadas del Congreso, para insistirles en la inquietud social que existe en torno a este proceso, luego de que a lo largo de los años, aunque aclaró: "no me estoy refiriendo a este Congreso, si no a situaciones anteriores en que ha habido, lo que llaman repartición de puestos por partido, en algunos casos por influyentismo de diferentes tipos, entonces lo que se pide es que este proceso sea transparente, que sea público".

Agregó que otra de las cosas que se pide a los legisladores es que se valide la buena fama pública de los que participen en la elección, y en este caso también la experiencia en términos no tanto de litigantes de fuera, si no de aquellos que han estado trabajando en asuntos relacionados con los tribunales, como jueces u otro tipo de funcionarios, es decir que se privilegie la carrera judicial.

Esto es parte fundamental de lo que se les pide a los diputados por escrito y de manera oficial, insistió el Director General del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, confiando en que en breve la representación del Congreso les dé por igual una respuesta oficial, acorde a lo que demanda la ciudadanía ante la preocupación de que se pueda incurrir en errores del pasado que agraven más la desconfianza en el Poder Judicial, que además de dividido, ha sido severamente cuestionado, porque muchos de sus jueces han dejado en libertad a presuntos peligrosos secuestradores y demás delincuentes.

Vela López expuso que será decisión de los diputados decidir si en atención a su comunicado, consideran pertinente reunirse con los integrantes de este consejo ciudadano para dar personalmente una respuesta y fijar su postura en este importante proceso de selección que hoy ante los vicios y componendas del pasado, podría marcar la diferencia de las cosas con estricto apego a la ley eligiendo verdaderamente a gente honorable y realmente capacitada o si se decide acceder a compromisos y componendas en perjuicio de la ciudadanía que en consecuencia seguirá padeciendo las consecuencias como hasta ahora y exigiendo justicia y denunciando a los jueces que dejen en libertad a peligrosos delincuentes.







